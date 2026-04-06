وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 4631.69 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0306 بتوقيت غرينتش، في حين نزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم أبريل 0.5 بالمئة إلى 4657.50 دولار في تعاملات سيطر عليها ضعف السيولة مع إغلاق كثير من الأسواق في آسيا وأوروبا بسبب عطلة.

وقال تيم واترر كبير محللي الأسواق لدى كيه.سي.إم تريد "جاءت أحدث أرقام الوظائف غير الزراعية قوية، مما زاد من قلق البنوك المركزية التي تميل للتشديد، في حين لا يزال استمرار المخاوف من التضخم المدفوع بصعود النفط تنال من بريق الذهب كملاذ آمن معتاد".

أظهرت بيانات صدرت الجمعة أن الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة زادت 178 ألف وظيفة في مارس، وهو أكبر معدل زيادة منذ ديسمبر 2024، في حين انخفض معدل البطالة إلى 4.3 بالمئة.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات ومؤشر الدولار، مما ضغط على الذهب المسعر بالدولار. وارتفع خام برنت مع استمرار تأثر إمدادات الطاقة العالمية بالحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران

ويستبعد المتعاملون بشكل شبه تام أي احتمال لخفض سعر الفائدة من البنك المركزي الأميركي هذا العام. وقبل بدء الحرب، كانت هناك توقعات بخفضين هذا العام.

وانخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 71.98 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 1970.38 دولار، بينما استقر البلاديوم عند 1503.52 دولار.