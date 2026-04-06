ومن المتوقع زيادة الناتج المحلي الإجمالي في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 0.5 بالمئة في عامي 2026 و2027، مقارنة بتوقعات سابقة لتحقيق مكاسب بنسبة 0.6 بالمئة و0.8 بالمئة على التوالي، طبقا لأحدث توقعات البنك المركزي الصادرة الجمعة، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.

ولا يزال البنك يتوقع زيادة بنسبة 0.8 بالمئة لعام 2028 . وقال مسؤولون في التقرير إن "نشوب الصراع وارتفاع أسعار الطاقة لديهما تأثير سلبي على التوقعات على المدى القصير، مما سيؤدي إلى تقليص الطلب المحلي في الربع الحالي وفي الربعين المقبلين".

وأضاف المسؤولون "من المتوقع أن يستعيد النشاط الاقتصادي قوته في أوائل عام 2027، مع تراجع الضغوط التضخمية".