وقالت الهيئة في بيان إن "ارتفاع تكاليف إنتاج وتوزيع الكهرباء أدى إلى رفع أسعار الكهرباء بالتجزئة بنسبة 25 بالمئة، كما تمت زيادة أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 25 بالمئة في المتوسط للمستهلكين المنزليين".

وبموجب هذه الزيادة، سترتفع فاتورة المشترك المنزلي الذي يستهلك 100 كيلوواط/ساعة إلى 323.8 ليرة تركية (6.29 يورو).

وأوضحت الهيئة أن زيادات تتراوح بين 5.8 بالمئة و24.8 بالمئة ستطبق أيضًا على المستهلكين في القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية.

وأضافت أن تشديد إيران القيود على مرور السفن في مضيق هرمز منذ الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها في 28 فبراير، أسهم في ارتفاع حاد بأسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية.