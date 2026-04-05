كما ارتفع خام برنت عند افتتاح التداولات هذا الأسبوع بنسبة 1.16 بالمئة، ليصل إلى 110.30 دولارا للبرميل.

والأحد جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديده لإيران، متوعدا بقصف جسورها ومحطاتها للطاقة الثلاثاء إذا رفضت فتح مضيق هرمز.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "سيكون الثلاثاء يوم محطات الطاقة ويوم الجسور، معا في حزمة واحدة، في إيران. لن يكون هناك شيء مشابه له".

وفي وقت لاحق، بدا الرئيس الأميركي وكأنه يمدد المهلة الممنوحة لإيران، إذ نشر رسالة مقتضبة جاء فيها: "الثلاثاء، الساعة 8:00 مساء بتوقيت الساحل الشرقي!"، بعدما أبدى أيضا اعتقاده في حديث مع مراسل قناة "فوكس نيوز" أن هناك "فرصة جيدة" للتوصل الى اتفاق مع إيران الإثنين.

ومنذ شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجومهما الأول على إيران في 28 فبراير الماضي، أغرقت الحرب الشرق الأوسط في صراع مفتوح، وقلبت الاقتصاد العالمي رأسا على عقب.

وأغلقت إيران مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20 بالمئة من النفط والغاز في العالم، مما أدى إلى ارتفاع أسعار موارد الطاقة بشكل كبير.