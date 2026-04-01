قالت شركة روسنفت، أكبر منتج للنفط في روسيا، أمس الثلاثاء إن صافي دخلها لعام 2025 انخفض 73 بالمئة إلى 293 مليار روبل (3.60 مليار دولار) بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الضريبة على الأرباح بالإضافة إلى عوامل أخرى.
وقال إيجور سيشين الرئيس التنفيذي لشركة روسنفت إن صناعة النفط الروسية وجدت نفسها العام الماضي في خضم "عاصفة مثالية" من العوامل الجيوسياسية السلبية والظروف الصعبة في مجال الاقتصاد الكلي محليا.
وأضاف أن ارتفاع أسعار النفط هذا العام يتبدد إلى حد كبير تحت وطأة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وغيرها من التكاليف المتزايدة.