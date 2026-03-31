ووصف صندوق النقد الدولي الصراع بأنها " "صدمة" " عالمية ولكن غير متماثلة" وتؤثر بصورة أساسية على ثلاث قنوات: أسعار الطاقة والتجارة والظروف المالية.

وأشار إلى أن عرقلة إمدادات الطاقة هو الأمر الأخطر بصورة خاصة.

وكتب صندوق النقد " كما تعيد الحرب تشكيل سلاسل الإمداد للمدخلات غير المتعلقة بالطاقة والمهمة".

وأشار إلى أن تغيير طرق الناقلات والحاويات يزيد من تكاليف الشحن والتأمين ويطيل أمد أوقات التسليم.

كما أن إلغاء الرحلات الجوية في المراكز الرئيسية في الخليج يؤثر على السياسة العالمية ويؤدي إلى تعقيد التجارة.

وأضاف الصندوق" في ظل اضطراب شحنات الأسمدة- التي يمر نحو ثلثها عبر مضيق هرمز، تتصاعد المخاوف بشأن أسعار الغذاء".

وحذر صندوق النقد من ارتفاع معدل التضخم عالميا وضعف النمو. وقال إن مدى قوة التداعيات سيعتمد على مدة الصراع ونطاقه وقوته التدميرية.

ولكنه أشار إلى أن هناك أمرا واحدا يبدو جليا بالفعل، ألا وهو أن المخاطر الاقتصادية تتصاعد.