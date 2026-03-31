وكشفت نتائج استطلاع أجراه المعهد الذي يقع مقره في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا أن نحو 90 بالمئة من الشركات الصناعية الألمانية تتوقع تأثر أعمالها جراء هذه الحرب، مقابل 9 بالمئة فقط من هذه الشركات ترى في الوقت الراهن أن الحرب لم تؤثر عليها.

"من جانبها، قال كلاوس فولرابه، مدير استطلاعات الرأي في المعهد إن "الصراع يؤثر على الصناعة بشكل مباشر، لكنه يتسبب قبل كل شيء في قدر كبير من حالة من عدم اليقين"، مضيفاً أن "الكثير من الشركات تستعد لمواجهة أعباء إضافية خلال الأشهر المقبلة".

وعن أسباب التأثر، أشارت غالبية الشركات الصناعية (بنسبة 78 بالمئة) إلى أن هذه الأسباب تتمثل بالدرجة الأولى في ارتفاع أسعار الطاقة. كما لفتت 36 بالمئة من الشركات إلى القيود المفروضة على طرق الشحن البحري وصعوبات التوريد المتعلقة بالمنتجات الأولية والمواد الخام.

وبحسب إيفو، أعربت 16 بالمئة من الشركات عن تخوفها من تعطل حركة الشحن الجوي، بينما يتوقع ما يقرب من الربع (24 بالمئة) تراجع الطلب في أسواق التصدير المهمة.

علاوة على ذلك، ترى العديد من الشركات مخاطر مالية تتمثل في عدم استقرار تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية، وارتفاع أقساط التأمين، أو زيادة مخاطر الدفع.

واختتم فولرابه تصريحاته بقوله: "توضح هذه النتائج أن التداعيات الاقتصادية للحرب على إيران بدأت تلوح في الأفق بالفعل، وقد تتفاقم عبر قنوات مختلفة"، مؤكداً أنه "كلما طال أمد حالة عدم اليقين، زادت المشكلات الاقتصادية التي تواجهها الشركات".