وأعلنت مجموعة تو بوينت زيرو، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن شركتها التابعة إي بوینت زیرو القابضة ریستركتد المحدودة، أبرمت اتفاقية للاستحواذ على حصة بنسبة 100 بالمئة في شركة ترافیرس میدستریم بارتنرز الأميركية، بقيمة 2.25 مليار دولار (ما يعادل 8.26 مليار درهم).

يذكر أن "إي بوینت زیرو" تأسست في أبوظبي، وھي شركة استثمار عالمیة متخصصة في حلول الطاقة والبنیة التحتیة المتخصصة والأصول الاستراتیجیة.

وتستثمر الشركة رؤوس أموالھا في المنصات والأصول التي تدعم الاقتصاد الحدیث. تتمیز محفظة إي بوینت زیرو الاستثماریة بمكانة استراتیجیة لدعم الطلب المتزاید على التكھرب والتحول الرقمي وتعزیز مرونة الطاقة. ومن خلال استثماراتھا، تلعب إي بوینت زیرو دورا محوریا في تمكین الأنظمة التي تدعم البیانات والصناعة، والتحول الشامل نحو مستقبل أكثر ترابطا واستدامة.

وأوضحت "2PointZero" في بيان لها، أن شركة ترافيرس ميدستريم بارتنرز تعد إحدى شركات المحفظة الاستثمارية التابعة لمجموعة ذا إنرجي آند مينيرالز جروب التي تحتوي على أصول من القطاعات الوسيطة غير المشغلة وعالية الجودة، حيث تملك حصصاً استراتيجية أقلية في خط أنابيب روفر، وفي أوهايو ريفر سيستم "أو آر إس".

وأضافت أن خط روفر خط أنابيب غاز طبيعي عابر للولايات وواسع النطاق، ويوفر قدرة استيعابية حيوية لنقل الإنتاج من مناطق تكوينات يوتيكا ومارسيلوس الصخرية في الولايات المتحدة الأميركية إلى أسواق الطلب الرئيسية في الغرب الأوسط، وساحل الخليج الأميركي، وشرق كندا.

وقالت إن خط الأنابيب يؤدي دوراً محورياً في ربط واحدة من أغزر مناطق إنتاج الغاز في أميركا الشمالية بالمستهلكين في مراحل التوزيع النهائية وبنية التصدير التحتية.

وأشارت إلى أن أو آر إس نظام تجميع غاز طبيعي جاف أنشئ مؤخراً، ويتميز بموقع استراتيجي لتجميع إنتاج الغاز الطبيعي من مناطق إنتاج يوتيكا الأساسية وأوهايو مارسيلوس الناشئة، كما يلعب دوراً رئيساً في تعزيز الربط الإقليمي ومرونة النظام من خلال ممرات الطاقة الرئيسية.

وأوضحت أن الشركة إي بوينت زيرو تتخذ حالياً الإجراءات اللازمة لإتمام الصفقة، مع مراعاة الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية المختصة.

وتُعد هذه الصفقة من أكبر تحركات "تو بوينت زيرو"، التي تأسست العام الماضي ضمن إعادة هيكلة.

وكانت "الشركة العالمية القابضة" (IHC)، أكبر شركة مدرجة في سوق أبوظبي، قد دمجت في أكتوبر كلاً من "ملتيبلاي جروب" و"تو بوينت زيرو جروب" و"غذاء القابضة" لتأسيس منصة استثمارية جديدة تُقدّر أصولها بنحو 33 مليار دولار.