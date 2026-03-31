وأضافوا أن البنك المركزي باع عملات أجنبية بقيمة 18 مليار دولار الأسبوع الماضي، مما يعني أن إجمالي مبيعاته من العملات الأجنبية خلال الحرب المستمرة منذ شهر بلغ 44 مليار دولار.

وأوضح المصرفيون أن صافي احتياطيات البنك المركزي انخفض بمقدار 22.5 مليار دولار الأسبوع الماضي ليصل إلى 35 مليار دولار.

في سياق متصل، قالت وزارة الخزانة التركية ومصرفيون أمس الاثنين إن وزير المالية محمد شيمشك ومحافظ البنك المركزي فاتح قره هان سيعقدان اجتماعات مع مستثمرين في لندن هذا الأسبوع، وذلك في إطار الخطوات التي تتخذها السلطات للحد من التداعيات الاقتصادية للحرب على إيران، بما في ذلك بيع كميات كبيرة من احتياطياتها من العملات الأجنبية.

وذكر المصرفيون أن المسؤولين سيؤكدان على استمرارية السياسة النقدية وخفض التضخم ونقاط القوة في الاقتصاد التركي.

وتشمل جهود تركيا لتحقيق استقرار الليرة والحد من تأثير الصراع على التضخم حتى الآن وقف دورة التيسير النقدي للبنك المركزي ورفع سعر الفائدة لليلة الواحدة بنحو ثلاث نقاط مئوية إلى 40 بالمئة.

ومن المتوقع أن يشرح كل من شيمشك وقره هان استراتيجيتهما للمستثمرين في لندن.

كما بدأ البنك المركزي التركي في مقايضة وبيع احتياطيات من الذهب بمليارات الدولارات خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال مصرفيان لرويترز إن البنك ألغى بعض الاستثناءات من قيود نمو الائتمان، في خطوة قد تحد بدرجة ما من نمو الائتمان بالليرة.

ويتوقع بعض المحللين أن يدرس البنك المركزي رفع سعر الفائدة الرئيسي من 37 بالمئة إذا ارتفعت أسعار الطاقة بشكل أكبر نتيجة لتداعيات النزاع، مما يُهدد مسار خفض التضخم في تركيا.

وارتفع معدل التضخم السنوي بشكل طفيف إلى 31.5 بالمئة الشهر الماضي.

وعُقدت أحدث اجتماعات مماثلة بين شيمشك وقره هان والمستثمرين في يناير في بريطانيا والولايات المتحدة.