وقالت الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إن الصفقة تنفذ على عدة مراحل، حيث تم الاستحواذ على حصة تبلغ نحو 26.9 بالمئة حتى تاريخه، على أن يتم استكمال الحصة المتبقية من خلال الأدوات المالية وفقاً للأنظمة المعمول بها في الهند.

كما سيتم تنفيذ عرض شراء إلزامي، للاستحواذ على ما يصل إلى 26 بالمئة من إجمالي رأس المال بعد الزيادة من المساهمين العموميين، بما يتوافق مع لوائح الأوراق المالية في الهند.

وبعد إتمام كافة مراحل الصفقة، ستصبح الشركة العالمية القابضة مساهمًا رئيسيًا في "سمان كابيتال"، مع حقوق تعيين أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، والاضطلاع بدور فاعل في توجيه الاستراتيجية العامة للشركة.

وتشكل شركة "سمان كابيتال" الآن جزءًا من "جودان فاينانشال"، الذراع الاستثمارية التابعة للشركة العالمية القابضة المختصة في قطاع الخدمات المالية والتي تم تأسيسها مؤخرًا، ما سيعزز منصة الخدمات المالية للمجموعة ويدعم تحقيق طموحاتها للنمو في هذا القطاع.

وتعد "سمان كابيتال ليميتد"، المدرجة في بورصة بومباي والبورصة الهندية الوطنية، من أكبر شركات التمويل غير المصرفي في الهند، حيث تركز بشكل أساسي على قروض الرهن العقاري.

وتدير الشركة عملياتها من خلال 220 فرعاً في أكثر من 150 مدينة وبلدة، ويعمل لديها أكثر من 4,430 موظف، ما يعزز دورها الحيوي في دعم الشمول المالي والنمو الاقتصادي في الهند.

ويمثل هذا الاستثمار محطة بارزة في مسيرة التوسع الاستراتيجي للشركة العالمية القابضة في السوق الهندية، ويؤكد التزامها طويل الأمد بتوظيف رأس المال، ونهجها القائم على بناء الشراكات للاستثمار في أسواق النمو الواعدة.

وتعد الهند من أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً على مستوى العالم، حيث يؤدي قطاع شركات التمويل غير المصرفي دوراً محورياً في رأب الفجوة بين الخدمات المصرفية التقليدية والطلب المتزايد على الائتمان.

ومع تزايد تنظيم الاقتصاد وتعزيز الرقابة من قبل البنك الاحتياطي الهندي، أصبحت هذه الشركات في موقع قوي يؤهلها للمساهمة في تعزيز الشمول المالي ودعم استدامة النمو الاقتصادي في الهند.

وفي هذا السياق، قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: "يمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة ضمن استراتيجيتنا طويلة الأمد للتوسع في قطاع الخدمات المالية في الهند. ومع تحول الشركة العالمية القابضة إلى مساهم رئيسي في شركة "سمان كابيتال"، نؤكد التزامنا بتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل، ودعم منصة محورية تؤدي دوراً أساسياً في تمكين الأفراد من تملك المنازل وتعزيز الوصول إلى الائتمان ونرى فرصاً كبيرة لتعزيز قدرات الشركة، بما في ذلك الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، والإسهام بشكل فاعل في تطوير المنظومة المالية في الهند".

من جهته، قال جاجان بانجا العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "سمان كابيتال ليميتد": "ندخل اليوم فصلاً جديداً ومهماً في مسيرة سمان كابيتال.

ويعزز انضمام الشركة العالمية القابضة كمساهم رئيسي التوافق في الرؤية طويلة الأمد بين الجانبين، إلى جانب الدعم الرأسمالي لتعزيز قدرتنا على قيادة المرحلة التالية من النمو. ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستمكننا من توسيع نطاق منصتنا، وتعزيز انتشارنا، ومواصلة تقديم قيمة مستدامة لمتعاملينا وكافة أصحاب المصلحة".

ومن المتوقع أن يسهم هذا الاستثمار في تعزيز الميزانية العمومية لشركة "سمان كابيتال"، ودعم المرحلة التالية من نموها وتعزيز قدرتها على تقديم حلول إقراض مبتكرة تستهدف الشرائح التي تعاني من محدودية الوصول إلى التمويل.

يُذكر أن إتمام الصفقة يخضع لاستيفاء الشروط المطلوبة للإغلاق.

يذكر أن الشركة العالمية القابضة تأسست عام 1999، ونجحت في بناء مكانة مرموقة فأصبحت اليوم الشركة القابضة الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وإحدى أكبر شركات الاستثمار على مستوى العالم، بقيمة تبلغ 876 مليار درهم (أي ما يعادل 239 مليار دولار).

وشهدت الشركة منذ تأسيسها الكثير من التحولات الاستراتيجية لتمثل اليوم جيلاً جديداً من المستثمرين.

وتلتزم الشركة التزاماً راسخاً بالاستدامة والابتكار ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي من خلال محفظتها الواسعة التي تضم أكثر من 1,300 شركة تابعة تساهم جميعها في دفع المسيرة التنموية في 4 قطاعات رئيسية، وهي التكنولوجيا، والبنية التحتية، والخدمات المالية وقطاع المستهلك.