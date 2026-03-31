تحديث الأسعار

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 4544.19 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 01:14 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم أبريل 0.3 بالمئة إلى 4573.20 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وتراجع الدولار، مما جعل السلع المقومة به أقل كلفة لحاملي العملات الأخرى.

وخسر الذهب نحو 14 بالمئة منذ بداية الشهر الحالي، متجها نحو أكبر انخفاض له منذ أكتوبر 2008، تحت ضغط ارتفاع الدولار. ومع ذلك، ارتفعت الأسعار بنحو خمسة بالمئة حتى الآن هذا الربع.

واستبعد المتعاملون على نحو شبه كامل أي احتمال لخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة هذا العام، إذ يهدد ارتفاع أسعار الطاقة بتغذية التضخم على نطاق أوسع.

وقبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، كانت هناك توقعات بخفض سعر الفائدة الأميركية مرتين هذا العام.

وواصلت أسعار النفط القياسية مكاسبها لتسجل أكبر ارتفاع شهري لها على الإطلاق مع تفاقم الصراع في الشرق الأوسط، مما أثار مخاوف بشأن الإمدادات.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمس الاثنين إن البنك المركزي يمكنه الانتظار لمعرفة كيف ستؤثر الحرب مع إيران على الاقتصاد والتضخم، مشيرا إلى أن صانعي السياسات عادة ما يتجاهلون الصدمات مثل تلك الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط.

وحذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة ستدمر محطات الطاقة والآبار النفطية الإيرانية إذا لم تفتح طهران مضيق هرمز، بعد أن وصفت طهران مقترحات السلام الأميركية بأنها "غير واقعية" وأطلقت موجات من الصواريخ على إسرائيل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 70.81 دولار للأونصة، وصعد سعر البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1901.95 دولار، وزاد سعر البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1421.45 دولار.