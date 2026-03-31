تُظهر المؤشرات الأولية أن الصين، رغم انكشافها الكبير على أسواق الطاقة، تتحرك ضمن استراتيجية طويلة الأمد تمزج بين تأمين الإمدادات وتعزيز الاستقلال الاقتصادي، بما يحدّ من صدمات الأزمات الخارجية.

تكشف تطورات المشهد عن معادلة أكثر تعقيدًا، إذ تبرز مكاسب محتملة إلى جانب تحديات حقيقية، ما يفرض قراءة متأنية لدور الصين في ظل صراع لا يقتصر تأثيره على الجغرافيا، بل يمتد إلى عمق التوازنات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.

مكانة الصين

وبحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" فإنه:

باعتبارها أكبر مستورد للنفط في العالم، تشكل حرب إيران تهديداً كبيراً للصين.

لكن بكين تستعد لمثل هذه الأزمة منذ سنوات، وهي في وضع جيد يسمح لها بتحويل الصراع إلى ميزة في سباق الهيمنة الاقتصادية العالمية.

استوردت الصين العام الماضي نحو نصف احتياجاتها من النفط الخام ونحو ثلث احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط. لكنها في الوقت نفسه عززت مخزوناتها الاستراتيجية من الوقود الأحفوري بشكل كبير.

تشير التقديرات إلى أن الصين تمتلك أكبر احتياطيات طوارئ من النفط في العالم، بإجمالي 3 مليار برميل.

مع ذلك، صرّحت إيران بأن السفن المرتبطة بشركاء "غير معادين" - بما في ذلك بكين - يمكنها عبور مضيق هرمز.

ويُنقل ما يقرب من نصف الغاز المستورد إلى الصين عبر الأنابيب من روسيا وتركمانستان بموجب عقود طويلة الأجل. علاوة على ذلك، استغل الحزب الشيوعي الصيني سلطته المركزية لتقييد صادرات مصافي النفط في البلاد، وقد يستخدمها أيضاً لكبح الأسعار والتحول إلى مصادر الطاقة البديلة.

إضافةً إلى ذلك، استثمرت الصين بشكل كبير في مجال الكهرباء. إذ تُشكّل الكهرباء 30 بالمئة من استهلاك الطاقة في البلاد ، أي ما يزيد بنحو 50 بالمئة عن الولايات المتحدة أو أوروبا، مما يجعلها أكثر تحصيناً ضد ارتفاع أسعار النفط العالمية. (ومع التوسع السريع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تُسهم الصين حالياً بنحو ثلث قدرة توليد الطاقة المتجددة على مستوى العالم).

ويخلص التقرير إلى أنه:

يمكن للصين أن تتجاوز صراعاً يستمر لعدة أشهر أخرى، في حين أن الحماية الأكبر من أسعار الطاقة العالمية ستجعل مصدريها أكثر قدرة على المنافسة.

كما أن رهان بكين على التكنولوجيا النظيفة والاستقلال الصناعي الشامل يعني أنها تستطيع تحقيق مكاسب اقتصادية ودبلوماسية دائمة من الحرب أيضاً.

كما يُعزز هذا الصراع صورة الصين كشريك أكثر استقرارًا مقارنةً بالولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم، سواءً المتقدم أو النامي.

لكن التقرير يوضح أن الاقتصاد الصيني في الوقت نفسه لن ينجو من تبعات الحرب؛ فمع استمرارها، ستواجه البلاد ارتفاعاً في التكاليف، ونقصاً في الإمدادات، وخطر فرض المزيد من التقنين. وفي حال استمرار الصراع لفترة طويلة، سيؤدي ركود عالمي حاد إلى تراجع الطلب على صادراتها. كما سيظل الشركاء الأجانب حذرين من اختلالات الميزان التجاري، ومن الاعتماد المفرط على الصين.

ويختم التقرير: "لكن أولئك الذين يتوقعون أن تقوض الحرب مكانة الصين كقوة عظمى - وهو رأي شائع بين مؤيدي ترامب - مخطئون تماماً. إن نظرة بكين طويلة الأمد، وتنوع أنشطتها، ومرونتها تجعلها دولة تتمتع بمرونة فريدة، ومؤهلة تماماً لاستغلال الفرص الجديدة".

تداعيات استراتيجية

يقول خبير الشؤون الصينية، الدكتور جعفر الحسيناوي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن:

الحرب الراهنة أفرزت جملة من التداعيات الاستراتيجية التي خالفت التوقعات الأولية لدى صناع القرار في واشنطن وحلفائها.

مسار الحرب جاء مغايراً، حيث لم تتمكن الولايات المتحدة من تحقيق نصر سريع عبر ضربة خاطفة (..).

ويشير إلى استفادة الصين على الجانب الآخر، موضحاً أن " عدم قدرة الولايات المتحدة على تأمين وفتح مضيق هرمز يمثل مؤشراً واضحاً على وجود خلل عسكري وفني، في مقابل صعود القدرات البحرية الصينية، التي باتت تمتلك أكبر أسطول بحري في العالم، إلى جانب تطور ملحوظ في تقنيات تحديد الأهداف وتعقبها.

ويشدد على أن هذه المعطيات تعزز من بروز الصين كقوة دولية صاعدة، مشيراً إلى أن بكين تعتمد استراتيجية تقوم على عدم الإفصاح الكامل عن قدراتها الحقيقية.

ويرى الحسيناوي أن النظام الدولي يتجه تدريجياً من الأحادية القطبية إلى التعددية القطبية، مع حضور متزايد وفاعل للصين في تشكيل ملامحه المستقبلية.

الفرص والتحديات

وفي السياق، يشير تقرير لـ Foreignaffairs إلى أن:

كثيرون في واشنطن يرون أن مغامرة عسكرية أميركية أخرى في الشرق الأوسط تُعدّ بمثابة هدية استراتيجية للصين. فإذا ما انشغلت الولايات المتحدة في صراع إقليمي آخر، فإن ذلك، بحسب المنطق، يُحرّر يد بكين في آسيا.

لكن القيادة الصينية لا تنظر إلى الأزمة على أنها لعبة محصلتها صفر. فعدم استقرار الشرق الأوسط لا يُترجم بالضرورة إلى ميزة صينية. ولن ينجو أيٌّ من واشنطن أو بكين من التداعيات الجيوسياسية والاقتصادية لهذه الحرب دون أن يُلحق بهما ضرراً.

لكن التقرير يشير إلى أنه بالنسبة للصين، لا يُعدّ إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية مصدر قلقٍ نظري. فالصين هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، إذ يأتي نحو 70 بالمئة من إمداداتها من الخارج، ويمرّ ثلثها تقريبًا عبر المضيق. ورغم هذا الوضع، تبقى الصين بمنأى نسبيًا عن المخاطر على المدى القريب.

فيما يلفت إلى أن حرباً طويلة الأمد تُلحق الضرر بالبنية التحتية للنفط والغاز في إيران ومنطقة الشرق الأوسط ستشكل مخاطر جسيمة، مهددةً أمن الطاقة الصيني، وربما تُؤدي إلى تباطؤ اقتصادي حاد.

يعتمد اقتصاد الصين المُوجّه نحو التصدير على سلاسة حركة التجارة العالمية، إذ تُمثل الصادرات نحو 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويتم نقل معظمها بحراً.

من شأن تأخيرات الشحن، وارتفاع تكاليف التأمين، وتغيير مسارات الشحن لتجنب نقاط الاختناق، أن تزيد من تكاليف المُصدّرين.

في الوقت نفسه، سيؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى انخفاض الطلب العالمي، ما يُقلل المبيعات الخارجية، وينعكس سريعًا على الاقتصاد المحلي. لا يخدم أي من هذا مصالح بكين.

ولا تقتصر أهمية هذه الثغرات على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمتد لتشمل الجانب الجيوسياسي أيضاً. فسعي الصين نحو الاستقلال الاستراتيجي لا يزال مرهوناً بنظام عالمي مفتوح وقابل للتنبؤ. وبالنسبة لبكين، لا يعني الاستقلال الاستراتيجي الاكتفاء الذاتي، بل القدرة على العمل ضمن هذا النظام بشروط مواتية من خلال التراكم المطرد للقوة الاقتصادية.

نهج صيني متوازن

وإلى ذلك، تقول الكاتبة والمحللة الصينية سعاد ياي شين هوا، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

التطورات المتسارعة المرتبطة بالوضع في إيران تثير تساؤلات في بعض الأوساط الدولية حول ما إذا كانت هذه الأزمة قد تسهم في تعزيز المكانة الجيوسياسية لـلصين.

إلا أن هذا الطرح يتطلب قراءة أكثر توازناً تستند إلى فهم عميق لمبادئ السياسة الخارجية الصينية.

الصين لا تنظر إلى الأزمات باعتبارها فرصاً لتحقيق مكاسب، بل تضع وقف إطلاق النار والدفع نحو الحوار والتفاوض في صدارة أولوياتها.. ويشار هنا إلى التحركات الدبلوماسية للمبعوث الصيني الخاص لقضايا الشرق الأوسط تشاي جون، فضلاً عن تأكيدات وزير الخارجية وانغ يي المتكررة بأن "الحديث أفضل من القتال"، ما يعكس تركيز بكين على احتواء التصعيد لا استثماره.

وتضيف أن دور الصين في الشرق الأوسط يتمثل في كونها قوة بناءة وليست طرفاً في صراع النفوذ، حيث تلتزم بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية وترفض استخدام القوة، وتدعو إلى الحلول السياسية، لافتة إلى أن هذا النهج المتوازن يوفر مساحة واقعية لخفض التصعيد في ظل التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

كما تؤكد أن تنامي الدور الصيني لا يرتبط بأزمة بعينها، بل هو نتاج نهج طويل الأمد قائم على الثقة والتعاون، حيث عملت الصين خلال السنوات الماضية على تعزيز علاقاتها مع دول الشرق الأوسط ودعم مسارات التنمية والاستقرار، ما أسهم في بناء رصيد متزايد من الثقة المتبادلة.

كما تشير إلى أن "أوضاع الشرق الأوسط تؤثر بشكل مباشر على أمن الطاقة العالمي وسلامة سلاسل الإمداد"، موضحة أن الصين تؤكد أهمية حماية الممرات البحرية الحيوية، وعلى رأسها مضيق هرمز، وتدعو جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على استقرارها.

وتختتم حديثها بالإشارة إلى أن تعقيد الأوضاع في المنطقة وعمق الخلافات بين الولايات المتحدة وإيران يجعل فرص التوصل إلى تسوية سريعة محدودة، إلا أن الجهود الصينية تظل مهمة في إبقاء قنوات الحوار مفتوحة وتهيئة الظروف لخفض التوتر، مؤكدة أنه لا يمكن اختزال الأزمات الإقليمية في كونها فرصة لتعزيز نفوذ أي دولة، بل يجب النظر إلى الدور الصيني باعتباره سعياً لتعزيز السلام والاستقرار في بيئة دولية تتسم بعدم اليقين.