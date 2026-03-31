واتخذ البنك هذا القرار في اجتماعه الشهري المعتاد الاثنين، بعد أن خفض السعر من 7.5 بالمئة في ديسمبر.

وبعد تراجع التضخم عدة اشهر، ارتفع معدله مرة أخرى الى خمسة بالمئة في فبراير، بعد أن كان 4.8 بالمئة في يناير.

وذكر البنك المركزي التونسي في بيان أن احتياطيات العملات الأجنبية ارتفعت الى 25.1 مليار دينار (8.57 مليار دولار) بحلول 26 مارس، أو ما يعادل 106 أيام من الواردات، مقارنة مع 23 مليار دينار أو 101 يوم من الواردات قبل عام.