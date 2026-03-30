وجاءت تصريحات بدوي على هامش فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2026" (EGYPES)، المنعقد في 30 مارس 2026 بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح الوزير أن مصر تواصل ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات في قطاع الطاقة، في ظل تنفيذ حزمة واسعة من مشروعات البنية التحتية التي تستهدف دعم قدرات الإنتاج وتعزيز كفاءة منظومة الطاقة.

وأضاف أن الحكومة المصرية تعمل على تطوير عدد من الصناعات الاستراتيجية المرتبطة بالطاقة، بما يعزز من موقعها كمركز إقليمي للطاقة.

ولفت الوزير المصري إلى أن حجم إنتاج مصر من اليوريا يبلغ حاليًا نحو 7.6 مليون طن سنويًا.

وفي سياق التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، أكد بدوي أن مصر تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، ضمن استراتيجية تستهدف تنويع مصادر الطاقة.

كما شدد على أن الغاز الطبيعي سيظل عنصرًا محوريًا في تحقيق التوازن ضمن مزيج الطاقة العالمي خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بانتقال الطاقة.

وفيما يتعلق بالتزامات الحكومة تجاه شركاء الاستثمار، كشف وزير البترول المصري أن مستحقات شركات النفط العالمية العاملة في مصر تبلغ نحو 1.3 مليار دولار، مؤكدًا أنه سيتم سدادها بحلول 30 يونيو المقبل.