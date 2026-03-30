ووقع من الجانب المصري المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية ومن الجانب القبرصي مايكل دانيوس وزير الطاقة والتجارة.

وانطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2026" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس.

حضور دولي رفيع المستوى

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2026" في نسخته التاسعة اليوم الإثنين وتستمر حتى 1 أبريل، برعاية وحضور الرئيس السيسي.

ويشهد المؤتمر مشاركة ضخمة تضم أكثر من 500 شركة عارضة، و350 متحدثًا عالميًا يمثلون الحكومات والمنظمات وكبرى شركات الطاقة وكذلك حضور 51 شركة طاقة وطنية وعالمية، و13 جناحًا لدول مختلفة، بما يعزز فرص التعاون والشراكات الاستثمارية، ويدعم جهود تنمية موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية التي تتمتع بها مصر.

ويعد المؤتمر الحدث الأبرز لقطاع الطاقة في شمال أفريقيا ومنطقة البحر المتوسط، إذ يشهد حضورا رفيع المستوى من الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليديس الذي يلبي الدعوة للعام الثاني على التوالي إلى جانب عدد من الوزراء وأمناء المنظمات الدولية والرؤساء التنفيذيين وقادة كبرى الشركات العالمية العاملة في مجالات الطاقة والحلول التكنولوجية المرتبطة بها.

ويعكس انعقاد مؤتمر "إيجبس" بالقاهرة نجاح مصر في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة في قطاع الطاقة واستمرار العمل مع الشركاء الدوليين لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة وموقع مصر الجغرافي، حيث تعد مركز إقليميًا لاستقبال وتداول الطاقة.

الهدف

يهدف المؤتمر، الذي يعقد تحت شعار "الانتقال الطاقي من خلال التعاون والعمل والواقعية"، إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة وجذب استثمارات جديدة ترفع من معدلات الإنتاج المحلي، وتعزيز فرص التعاون والشراكات الاستثمارية، ويدعم جهود تنمية موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية التي تتمتع بها مصر.

رؤية مصرية لجذب الاستثمار

وفى بيان صدر يوم السبت الماضي، أوضح المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن انعقاد مؤتمر “إيجبس” بالقاهرة يعكس نجاح مصر في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى استمرار العمل مع الشركاء الدوليين لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة وموقع مصر الجغرافي ، حيث تعد مركز إقليمياً لاستقبال وتداول الطاقة.

كما أكد أن “إيجبس 2026” يمثل فرصة استراتيجية هامة لفتح آفاق جديدة للشراكات وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتعظيم الاستفادة من الفرص الواعدة، وزيادة القيمة المضافة والعائد للاقتصاد المصري من هذه الموارد.