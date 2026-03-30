وأشار إلى أن استمرار الحرب في إيران قد يقود إلى صدمة واسعة في معروض النفط، ما سيدفع أسعار الطاقة إلى مستويات أعلى.

وأوضح أن العالم يواجه صدمتين متزامنتين، الأولى تتمثل في نقص المعروض من الطاقة، والثانية في الارتفاع الحاد للأسعار.

ولفت إلى أن وصول أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل يبقى احتمالاً قائماً في ظل تطورات الأزمة.

وأكد أن استهداف منشآت الطاقة من شأنه تعميق الأزمة التي قد يواجهها العالم.

وأضاف أن ارتفاع أسعار النفط يمثل جرس إنذار حول أهمية إعادة الاستقرار في المنطقة.

وحذر أيضاً من أن نقص الأسمدة نتيجة الاضطرابات في الشرق الأوسط قد يهدد بحدوث أزمة أمن غذائي عالمي.

ودعا السيسي الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى التحرك، مشيراً إلى أنه الوحيد القادر على إيقاف الحرب.