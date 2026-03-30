وبقي المؤشر ستوكس 600 الأوروبي دون تغير يذكر عند 574.98 نقطة بحلول الساعة 0809 بتوقيت غرينتش. وتصدر قطاع الدفاع الخسائر بانخفاضه 0.8 بالمئة.

وينصب التركيز على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين والمؤشر الموحد لأسعار المستهلكين في ألمانيا المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم لتقييم تأثير الحرب على أكبر اقتصاد في أوروبا.

وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط، مما أدى إلى تفاقم مخاوف التضخم ودفع المؤشر ستوكس 600 نحو تسجيل أكبر انخفاض شهري له منذ مارس 2020.

ولم تظهر أي بوادر على تراجع حدة الصراع مع إطلاق حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران صواريخ على إسرائيل، مما أدى إلى تصعيد الصراع وأثار مخاوف من زيادة الاضطرابات في ممرات الشحن.

وارتفع خام برنت فوق 115 دولارا للبرميل خلال تعاملات الاثنين.

وقال رئيس البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيلروا دو جالو إن البنك المركزي الأوروبي مصمم على منع زيادة أي تضخم مدفوع بالطاقة، وإن من السابق لأوانه مناقشة مواعيد رفع محتمل لأسعار الفائدة.

وانخفض سهم إنويت 3.1 بالمئة بعدما قالت شركة تيليكوم إيطاليا إنها أنهت عقد إيجار طويل الأجل مع أكبر مشغل أبراج في إيطاليا.

وارتفع سهم شركة ريو تينتو للتعدين المدرجة في البورصة البريطانية بنحو خمسة بالمئة بعدما تحدثت الشركة عن استئناف العمليات في ثلاث من أربع محطات في ميناء لخام الحديد بمنطقة بيلبارا في غرب أستراليا بعد أن اجتاح الإعصار ناريل المداري المنطقة، مما ساعد على صعود المؤشر فاينانشال تايمز البريطاني 0.2 بالمئة.