وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز أن قيمة الروبية ارتفعت بنسبة تصل إلى 1.4 بالمئة لتصل إلى 93.48 روبية للدولار الأميركي، بعد أن حدد بنك الاحتياط (المركزي) الهندي سقفًا للمراكز المفتوحة التي يمكن للبنوك الاحتفاظ بها في سوق العملات المحلية عند 100 مليون دولار يوميا.

هذه الخطوة المفاجئة تجبر البنوك على تقليص محافظها وتحد من قدرتها على القيام بمضاربات كبيرة أحادية الجانب على العملة.

ويؤكد هذا التدخل تراجع مرونة البنك المركزي حيث انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي بأكثر من 30 مليار دولار في الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر الحالي، وسط جهود لدعم الروبية في أعقاب نشوب الحرب بين كل من الولايات المتحدة وإسرائيل من ناحية وإيران من ناحية أخرى.

وقد لاقت هذه الخطوة معارضة فورية، حيث حذرت البنوك من أن تصفية مراكز بقيمة 30 مليار دولار أميركي على الأقل قد تؤدي إلى خسائر فادحة، وطالبت بتطبيق القاعدة على المضاربات الجديدة فقط، وفقا لمصادر تحدثت لبلومبرغ.

قال ديراج نيم، محلل أسواق العملات الأجنبية في مجموعة أستراليا نيوزيلاند بانكنج جروب المصرفية: "قد يسهم هذا في استقرار السوق على المدى القريب من خلال الحد من المضاربات عبر آليات تنظيمية بدلا من التدخل في سوق الصرف الأجنبي".

ومع ذلك، أشار نيم إلى أنه من غير المرجح أن تغير خطوة اليوم التوقعات العامة. ولا تزال الروبية تحت ضغط ارتفاع أسعار الطاقة واتساع العجز التجاري.

وفي يوم الجمعة، تراجعت الروبية متجاوزة مستوى 94 روبية للدولار، وهو مستوى يتابع عن كثب، لتسجل مستوى منخفضاً جديداً.

من ناحيتها تتوقع شركة سي.آر فوركس أدفايزورس نطاقاً قصير الأجل يتراوح بين 92.5 و92.8 روبية للدولار ما يعني إمكانية تحقيق المزيد من المكاسب.