وارتفع مؤشر المعهد المختص بتوقعات الأسعار بمقدار خمس نقاط ليصل إلى أعلى مستوى له منذ مارس 2023، حسب أعلن المعهد في ميونخ الاثنين.

وقال الخبير لدى المعهد، كلاوس فولرابه: "الضغوط السعرية في ألمانيا تتزايد مجددا بشكل ملحوظ... من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى زيادة التضخم في الأشهر المقبلة".

ومنذ أسابيع، تشن الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران، في وقت تصعّد فيه طهران عدوانه السافر على المنشآت المدنية والبنية التحتية للطاقة في دول الخليج.

كما أن مضيق هرمز مغلق فعليا، وهو ممر يمر عبره جزء كبير من نقل المواد الخام العالمية. ولذلك ترتفع أسعار النفط الخام والوقود والغاز والكهرباء.

وقال فولرابه: "تنقل الشركات التكاليف المرتفعة بشكل متزايد إلى المستهلكين... كما ستؤثر تكاليف الإنتاج والنقل المرتفعة على أسعار الطاقة المستخدمة في السلع والخدمات".

ووفقا لمعهد إيفو، ترتفع توقعات الأسعار بشكل خاص في قطاع الصناعة وكذلك في قطاع البناء.

كما رفعت الشركات الخدمية المرتبطة بالاستهلاك، مثل المطاعم وتجارة التجزئة أو القطاع الصحي، توقعاتها السعرية بشكل كبير. وجاء في بيان المعهد: "تظهر النتائج أن الضغوط السعرية تتزايد مجددا عبر العديد من القطاعات".