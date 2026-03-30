النفط الأميركي يتجاوز 100 دولار للبرميل وبرنت فوق 115 دولارًا

ارتفع سعر خام النفط الأميركي القياسي بأكثر من 3 بالمئة صباح الاثنين بعد وقت قصير من افتتاح الأسواق، متجاوزًا مجددًا مستوى 100 دولار للبرميل، في حين صعد خام برنت متجاوزًا 115 دولارًا.

وصعد سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط (WTI) تسليم مايو بنسبة 3.5 بالمئة ليبلغ 103.13 دولارات، بينما قفز سعر برميل خام برنت بحر الشمال بنسبة 2.98 بالمئة إلى 115.93 دولارًا.

ارتفع سعر خام برنت بنسبة 59 بالمئة هذا الشهر، وهو أكبر ارتفاع شهري، متجاوزا المكاسب التي شهدتها حرب الخليج عام 1990، بعد أن أدى الصراع مع إيران إلى إغلاق مضيق هرمز فعليا، وهو ممر لخُمس إمدادات النفط والغاز العالمية.

إيران تستهدف مصانع ألمنيوم في البحرين والإمارات

أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه نفّذ ضربات صاروخية وبالطائرات المسيّرة استهدفت مصانع ألمنيوم في البحرين ودولة الإمارات، مشيرًا إلى أن هذه المنشآت مرتبطة بصناعات وصفها بأنها على صلة بالجيش الأميركي.

وقالت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) في بيان إن منشأتها تعرضت لاعتداء إيراني أسفر عن إصابة موظفين اثنين يوم السبت، فيما أفادت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم (EGA) بأن أحد مواقعها في أبوظبي تعرّض لأضرار كبيرة، مع إصابة ستة أشخاص.

تايوان تجمّد أسعار غاز البترول المسال في أبريل

أعلنت تايوان أنها ستُبقي أسعار غاز البترول المسال (LPG) دون تغيير خلال شهر أبريل.

وجاء في بيان صادر عن مجلس الوزراء التايواني أن "أسعار غاز البترول المسال ستظل ثابتة في أبريل، على أن تُعطى الأولوية للمدخلات الأساسية مثل الإيثيلين والبروبيلين لتلبية احتياجات الصناعات المحلية التحويلية".

إيران تسمح بمرور 20 سفينة باكستانية إضافية عبر مضيق هرمز

أعلن وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار أن إيران سمحت بمرور "20 سفينة إضافية" ترفع العلم الباكستاني — بمعدل سفينتين يوميًا — عبر مضيق هرمز.

صُنّاع السيراميك في الهند تحت ضغط أزمة الطاقة

أصيبت مدينة موربي الهندية، التي تُعد مركزًا ضخمًا لصناعة السيراميك، بالشلل بعد أن أدت حرب الشرق الأوسط إلى اختناقات في إمدادات غاز البترول المسال، ما أجبر مئات الأفران العاملة بالبروبان على التوقف.

وأُغلِق أكثر من 400 مصنع مع تعطل الواردات عبر مضيق هرمز، فيما جرى تسريح عشرات الآلاف من العمال. وتنتج المنطقة نحو 90 بالمئة من إجمالي إنتاج السيراميك في الهند، وتوفر وظائف لما يقرب من مليون شخص.

شركات تأمين السفن تواجه مخاطر الحرب

أدت تهديدات القوات الإيرانية للملاحة في مضيق هرمز إلى ارتفاع حاد في تكاليف التأمين على الشحن البحري عالميًا.

ويواجه مشغلو السفن تكاليف مرتفعة للغاية، إذ تصل بعض عروض التأمين إلى عشرات الملايين من الدولارات لعبور واحد فقط.

وقفزت الأقساط من أقل من 1 بالمئة من قيمة السفينة إلى ما يصل إلى 10 بالمئة، مع تغيّر الأسعار بشكل متواصل مع إعادة شركات التأمين تقييم مستوى المخاطر في مناطق الخليج المصنفة حديثًا ضمن "مناطق عالية الخطورة".

بحّارة عالقون يضغطون على خطوط المساعدة

أفادت خطوط المساعدة الخاصة بالبحّارة بأنها تتلقى سيلًا من النداءات من أطقم عالقة في الخليج، في ظل بقاء نحو 20 ألف عامل محاصرين داخل منطقة الصراع.

وسجّل الاتحاد الدولي لعمال النقل أكثر من 1000 رسالة منذ 28 فبراير، شكا خلالها البحّارة من نقص الغذاء والمياه، وأرسلوا مقاطع فيديو لغارات قريبة، مطالبين بإعادتهم إلى بلدانهم.

ويحظى كثير منهم بحق العودة إلى الوطن والحصول على أجر مضاعف بموجب قواعد منتدى التفاوض الدولي، غير أن بحّارة على متن سفن لا تخضع لهذه الاتفاقيات يقولون إن المشغلين يرفضون الإفراج عنهم أو يبررون ذلك بعدم توفر رحلات جوية.

تايلاند تؤمّن عبور سفنها عبر مضيق هرمز

أعلن رئيس وزراء تايلاند أن بلاده توصلت إلى اتفاق مع إيران يسمح لناقلات النفط التايلاندية بالعبور عبر مضيق هرمز.

سفن إيران تعود أدراجها

قال الحرس الثوري الإيراني إنه أعاد ثلاث سفن كانت تحاول عبور مضيق هرمز، موضحًا أن الممر مغلق أمام السفن المتجهة من وإلى موانئ تابعة لدول تقدم دعمًا للهجمات الأميركية–الإسرائيلية.

وأفادت شركة "كلبر" المتخصصة في استخبارات أسواق الطاقة بأنها رصدت سفينتي حاويات تابعتين لشركة "كوسكو" الصينية حاولتا مغادرة الخليج عبر الممر الملاحي الضيق، قبل أن تضطرا للعودة.