وتعكس هذه الحركة المتسارعة في المشاريع والمبيعات المتنامية متانة السوق العقاري في الإمارات ومكانته العالمية كوجهة استثمارية موثوقة على المدى الطويل.

وفي دبي، برزت حركة إطلاق المشاريع السكنية والتجارية بوتيرة متسارعة، حيث سجلت مبيعات عقارية قياسية ومنها صفقة نوعية لشقة فاخرة بقيمة 422 مليون درهم لتشكل ثالث أغلى شقة في تاريخ السوق.

وكشفت "إعمار العقارية" عن مشروعها السكني "غولف فالي" ضمن "إعمار الجنوب"، والذي يضم 262 وحدة سكنية متنوعة، فيما أعلنت "الوطنية العقارية" الذراع العقاري لشركة الصكوك الوطنية، إطلاق برج تجاري جديد في "البرشا هايتس" بقيمة 500 مليون درهم.

وأطلقت "زويا للتطوير" مشروع "نوفِيه" في "دبي لاند" باستثمارات تتجاوز 200 مليون درهم، كما أطلقت "أوم للتطوير العقاري" مشروع "رايز ريزيدنسز" في ورسان، في مؤشر على تنوع المنتجات العقارية بين السكنية والتجارية واستمرار تلبية الطلب المتنامي.

وأعلن مركز دبي للسلع المتعددة عن تفاصيل إضافية لمنطقة "أبتاون" في خطة لتطوير برج أيقوني ضمن المنطقة يتجاوز ارتفاعه 600 متر.

وأفادت شركة ديار للتطوير أن أنشطة البناء والتطوير في محفظتها تسير وفقاً للجدول الزمني المحدّد، وكشفت عن خططها لاستكمال مشروع جنات في مجمّع "ميدتاون" في مدينة دبي للإنتاج خلال أيام، ما يُحقق إنجازاً قبل الموعد المحدّد بثلاثة أشهر، كما تستعد الشركة لتسليم حوالي 2000 وحدة سكنية في دبي ضمن مجموعة من المشاريع في مناطق مختلفة من الدولة.

وأطلقت عزيزي للتطوير العقاري مشروع "كريك فيوز 4" في الجداف، والذي يأتي استكمالاً لمشاريع "كريك فيوز 1" و"كريك فيوز 2" اللذين تم تسليمهم، و"كريك فيوز 3" الذي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 50 بالمئة وتسير أعمال البناء وفق الجدول الزمني المحدد للتسليم في الربع الثاني من عام 2026.

وواصلت "دبي للاستثمار العقاري" أعمال البناء في مشاريعها العقارية وفق جداول التسليم المعتمدة، وتسجيل نسب إنجاز متقدمة في جميع مشاريعها، فيما أكدت "بن غاطي القابضة"، استمرار عملياتها الإنشائية بوتيرة منتظمة ووفق الجداول الزمنية المحددة؛ إذ بلغ متوسط مبيعاتها الأسبوعية نحو 500 مليون درهم منذ نهاية فبراير الماضي ولغاية الآن.

بدورها، أكدت شركات "نخيل" و"دبي للعقارات" و"مراس" استمرار العمل كالمعتاد في جميع المشاريع ومراكز الخدمات، مع الحفاظ على وتيرة التنفيذ وتسليم المشاريع وفق الخطط المعتمدة.

كما أكدت "بيوند للتطوير العقاري" استمرار أعمال الإنشاء بوتيرة ثابتة في مشاريعها ضمن مخططها الرئيسي الممتد على 8 ملايين قدم مربعة في مدينة دبي الملاحية.

وأكدت شركة داماك العقارية، أن السوق العقاري في دبي برهن مرة أخرى على قدرته في المحافظة على وتيرة تنفيذ المشاريع، مستنداً إلى مرونته ومتانته، وإلى البيئة التنظيمية المستقرة والآمنة في دولة الإمارات والتي عززت جاذبيتها للاستثمار على المدى الطويل.

وقالت أميرة سجواني، العضوة المنتدبة في الشركة، إن النهج الاقتصادي الاستباقي الذي تتبعه دبي في التعامل مع المتغيرات كافة، إلى جانب ما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية متطورة وتشريعات مرنة، أسهما في تعزيز ثقة المستثمرين وضمان استمرار تدفق الاستثمارات، مشيرة إلى أن قيمة المبيعات العقارية في دبي تجاوزت حاجز 10 مليارات درهم خلال الأيام العشرة الأولى من شهر مارس الجاري.

وأضافت أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية موثوقة، وأثبتت استمرار قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية تعزز ثقة المستثمرين.

من جهته قال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة عزيزي، إن عمليات المجموعة تمضي بوتيرة منتظمة عبر المراحل المختلفة، بدءاً من التصميم والتوريد، وصولاً إلى التنفيذ والمبيعات، حيث تسير الأعمال دون انقطاع، وتُطلق المشاريع وفق الخطط المعتمدة.

وأضاف أن المؤشرات على أرض الواقع واضحة؛ فالطلب على العقارات في دبي قوياً، وحركة المبيعات مستمرة بنشاط، فيما تمضي مشاريع المجموعة وفق مساراتها المحددة.

وفي أبوظبي، أكدت مجموعة الدار العقارية أن عملياتها التشغيلية في الإمارات تسير بوتيرة منتظمة، مشيرة إلى أن أنشطتها، بما في ذلك المجتمعات السكنية والوجهات التجارية والأصول المكتبية والمرافق اللوجستية والفنادق والمدارس ومواقع التطوير، تواصل أداءها بكامل طاقتها التشغيلية، في ظل متانة أوضاعها التشغيلية والمالية.

وكانت المجموعة قد أطلقت في 10 فبراير الماضي مشروع "باكارات ريزيدنسز السعديات" السكني بالمنطقة الثقافية في السعديات بأبوظبي الذي سيضم 77 وحدة سكنية، تشمل شققاً بغرفتين وثلاث غرف نوم، وعدة فلل بأربع غرف نوم، بالإضافة إلى وحدتين من فئة "بنتهاوس".

من جهتها أطلقت شركة "مدن" مشروع "تارا بارك" في جزيرة الريم، الذي يركز على جودة الحياة والمرافق المتكاملة، مع إتاحة التملك الحر، بما يعزز جاذبية الإمارة الاستثمارية، فيما أشارت شركة أوهانا للتطوير العقاري إلى الإقبال القوي على مشروع "مانشستر سيتي ياس ريزيدنسز"، الذي حقق مبيعات قوية وصلت إلى نحو 6 مليارات درهم خلال 72 ساعة.

وقال حسين سالم، الرئيس التنفيذي للشركة إن "أوهانا" تحافظ على استمرارية العمل بكفاءة عبر مراحل التنفيذ المختلفة، بدءاً من تقدم أعمال الإنشاء ووصولاً إلى الالتزام بمواعيد التسليم، ضمن نهج تشغيلي قائم على الانضباط والوضوح.

وأكد على مواصلة العمل لاستكمال مشروع "Ohana by the Sea" في منطقة الجرف بأبوظبي، وفق الجدول الزمني المحدد.

وفي الشارقة، أرست "أرادَ" عقداً بقيمة 183 مليون درهم لإنشاء مدرسة ضمن مجتمع "مسار"، تزامناً مع تسجيل القطاع العقاري في الإمارة تداولات قوية بلغت 4.6 مليار درهم خلال رمضان بنمو 71.8 بالمئة، وارتفاع في عدد المعاملات إلى 7299 معاملة.

وقال عبدالعزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، إن النمو الذي شهده القطاع العقاري يعكس متانة الأسس التي يقوم عليها السوق، موضحا أن هذا التنوع في المشاريع مدعوماً بتطور البنية التحتية في الإمارة، وتوفر خطط التمويل العقاري المرنة أسهم بشكل مباشر في ارتفاع معاملات البيع وزيادة الطلب على أنواع العقارات المختلفة.