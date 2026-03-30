تضع التطورات الأخيرة هذه الفرضيات تحت ضغط غير مسبوق، في ظل اضطرابات تضرب شرايين التجارة العالمية وسلاسل الإمداد التي تمتد عبر عشرات الحدود قبل أن تصل إلى المنتج النهائي.

تُعيد هذه الحرب صياغة معادلة النمو في قطاع التكنولوجيا، مع تصاعد مخاطر الطاقة وارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة في مراكز صناعة الرقائق في آسيا؛ فمع اعتماد دول مثل كوريا الجنوبية وتايوان على واردات الوقود والمواد الحيوية من الشرق الأوسط، ليتحول أي نقص في إمدادات الطاقة إلى تهديد لقدرة هذا القطاع على الاستمرار بنفس الوتيرة.

تفرض هذه التطورات واقعاً جديداً على المستثمرين والأسواق، حيث يتراجع التفاؤل الذي صاحب ثورة الذكاء الاصطناعي أمام موجة من عدم اليقين. ومع تزايد الضغوط على سلاسل التوريد وارتفاع كلفة التمويل، يصبح السؤال الأكثر إلحاحاً: هل تظل هذه الطفرة قادرة على الصمود، أم أن ما يحدث ليس سوى مرحلة مؤقتة تعود بعدها إلى مسارها الصاعد؟

مواطن ضعف

ويشير تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" إلى أنه:

على مدى أكثر من ثلاث سنوات، دعمت تقنيات الذكاء الاصطناعي التجارة والاستثمار العالميين، ودفعت أسواق الأسهم من الولايات المتحدة إلى آسيا إلى مستويات قياسية.

استثمر المستثمرون تريليونات الدولارات في هذه التقنية، التي تُعدّ من أكثر الاختراعات استهلاكاً للطاقة على الإطلاق، بافتراض توفر إمدادات طاقة وفيرة وخط إنتاج رقائق إلكترونية متطور قادر على عبور أكثر من 70 حدوداً قبل وصوله إلى المستهلك النهائي.

إلا أن حرب إيران تكشف عن مواطن ضعف في سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي.

تواجه دول شرق آسيا التي تقع في قلب إنتاج أشباه الموصلات العالمي صدمات طاقة شديدة.

ويضيف: تهيمن شركتا سامسونغ وإس كيه هاينكس الكوريتان الجنوبيتان على صناعة رقائق الذاكرة ، حيث تستحوذان معاً على 80 بالمئة من ذاكرة النطاق الترددي العالي ونحو 70 بالمئة من ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية. وتُشغّل هذه الرقائق أنظمة الذكاء الاصطناعي ومراكز بيانات الحوسبة السحابية، بالإضافة إلى الهواتف الذكية والسيارات.

أما شركة تي إس إم سي التايوانية، فتُصنّع 90 بالمئة من أشباه الموصلات المتقدمة، وتُنتج جميع رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة تقريبًا التي تُصمّمها شركة إنفيديا، الشركة الأغلى قيمة في العالم.

تعتمد كل من كوريا الجنوبية وتايوان على الوقود الأحفوري كمصدر للطاقة، والذي يأتي بالكامل تقريباً من الواردات، وخاصة عبر مضيق هرمز. وتعتمد تايوان على الشرق الأوسط لتلبية أكثر من ثلث احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال.

يعتمد قطاع صناعة الرقائق الإلكترونية في آسيا أيضاً على الشرق الأوسط في توفير المواد الكيميائية.

يأتي نحو ثلث الإمدادات العالمية من الهيليوم - وهو منتج ثانوي لمعالجة الغاز الطبيعي ويُستخدم لتبريد رقائق السيليكون - من قطر. وتحصل كوريا الجنوبية وتايوان على معظم احتياجاتهما من الهيليوم من هذه الدولة الخليجية، التي تُعدّ مورداً رئيسياً لهذا النوع عالي النقاء الذي يصعب إيجاد بديل له.

يمر عبر المضيق ما يقارب نصف كمية الكبريت المنقولة بحراً عالمياً، وهو عنصر يُستخدم في تنظيف الرقائق الإلكترونية وحفرها. وحتى قبل اندلاع الحرب، كان الكبريت يواجه نقصاً في الإمدادات، نظراً للطلب المتزايد عليه من قطاعي التكنولوجيا والسيارات الكهربائية.

يُعد البحر الميت أيضاً أكبر مصدر في العالم للبروم، وهي مادة كيميائية تُستخدم في رسم الأنماط على رقائق السيليكون. وتستورد كوريا الجنوبية معظم احتياجاتها من البروم من إسرائيل.

خسائر

من جانبه، يؤكد رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن:

الحرب الحالية تسببت في خسائر ضخمة بالنسبة لشركات الرقائق.

هذه الخسائر "طبيعية" في ظل مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها التأثير المباشر على قطاع أشباه الموصلات الذي يُعد من أكثر القطاعات استهلاكاً للطاقة.

شركات تصنيع الرقائق، وعلى رأسها TSMC في تايوان، إلى جانب شركات كبرى في كوريا الجنوبية، تواجه تحديات متزايدة نتيجة اضطرابات إمدادات الطاقة، خاصة في آسيا، التي تُعد الأكثر تأثراً بتداعيات التوترات في مضيق هرمز، سواء من خلال ترشيد الاستهلاك أو الاعتماد على المخزونات.

الأزمة لا تقتصر على الطاقة فقط، بل تمتد إلى نقص بعض المدخلات الحيوية مثل غاز الهيليوم المستخدم في تصنيع الرقائق، مشيرًا إلى أن توقف صادرات من دول رئيسية مثل قطر يفاقم من حدة الأزمة ويهدد بتداعيات مستقبلية على سلاسل الإمداد.

ويشير يرق إلى أن تصاعد معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة قد يؤديان إلى تراجع الطلب على أشباه الموصلات، خاصة في ظل اعتماد هذا القطاع بشكل كبير على التمويل والديون، وهو ما يزيد من حساسيته تجاه تشديد الأوضاع الائتمانية، لافتاً إلى أن الأسواق شهدت بالفعل ضغوطاً على الائتمان الخاص خلال الفترة الماضية.

ويؤكد أن هذه العوامل مجتمعة دفعت المستثمرين إلى تبني نهج "العزوف عن المخاطرة"، مع تزايد المخاوف من استمرار الأزمة لفترة أطول وتأثيرها على شهية المخاطرة عالمياً، وهو ما انعكس في تراجعات ملحوظة في الأسواق.

وفيما يتعلق بقطاع الذكاء الاصطناعي، يوضح أن الاستثمارات الضخمة فيه لم تحقق بعد العوائد المتوقعة، ما يشكل عامل ضغط إضافي على الأسواق، محذراً من أن استمرار هذه الظروف قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط خلال الفترة المقبلة.

عدم يقين

ويشير تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية، إلى أن حرب إيران أدت إلى حالة من عدم اليقين بشأن سلاسل إمداد العناصر الرئيسية اللازمة في صناعة الرقائق الإلكترونية، فضلاً عن مستقبل بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على المدى الطويل في المنطقة.

ونقل التقرير عن خبراء قولهم إن صادرات البروم والهيليوم من الشرق الأوسط، وكلاهما ضروري لصناعة الرقائق الإلكترونية، قد تتعطل في حالة نشوب صراع مطول، مشيراً إلى أن الهجمات على مراكز البيانات في المنطقة أدت إلى تسليط الضوء على أمن البنية التحتية الرقمية.

من جانبه، يقول خبير أسواق المال العضو المنتدب لشركة أي دي تي للاستشارات والنظم، محمد سعيد، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

الحرب تلقي بظلالها الثقيلة على الأسواق العالمية بشكل فوري ومفاجئ، لا سيما على قطاع التكنولوجيا، وتحديداً شركات رقائق الذاكرة التي فقدت نحو 100 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال أيام قليلة.

ما حدث لم يكن مجرد رد فعل عاطفي من المستثمرين، إنما نتيجة مباشرة لتشابك معقد بين الجغرافيا السياسية والاقتصاد وصناعة التكنولوجيا الحساسة.

الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز أمام الملاحة شكّل ضربة قاصمة لسلاسل الإمداد العالمية، نظراً لمرور نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عبره، وهو ما دفع أسعار النفط لتتجاوز مستوى 100 دولار للبرميل، محدثًا صدمة طاقة عنيفة.

هذه الصدمة تضرب في صميم صناعة الرقائق، التي تُعد من أكثر الصناعات استهلاكًا للطاقة، لافتًا إلى أن مصانع كبرى في كوريا الجنوبية وتايوان تعتمد بشكل شبه كامل على واردات الطاقة من الشرق الأوسط، ما يزيد من الضغوط على تكاليف التشغيل وهوامش الأرباح، ويدفع الأسواق إلى إعادة تسعير هذه الشركات بناءً على توقعات مستقبلية أكثر تحفظًا.

ويشير سعيد إلى أن الأزمة لا تتوقف عند الطاقة، بل تمتد إلى اضطرابات في إمدادات المواد الخام الحيوية، مثل غاز الهيليوم الذي تُعد قطر من أكبر مورديه عالمياً، ويُستخدم في عمليات تبريد الرقائق، إلى جانب عناصر أخرى مثل البرومين والألومنيوم، ما يهدد بتعطل سلاسل الإنتاج العالمية الممتدة من الولايات المتحدة إلى آسيا.

ويلفت إلى أن تطورات تقنية متزامنة زادت من تعقيد المشهد، مع ظهور خوارزميات جديدة تقلل من احتياج تطبيقات الذكاء الاصطناعي لذاكرة التخزين، وهو ما أثار مخاوف المستثمرين بشأن الطلب المستقبلي على رقائق الذاكرة، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة إنشاء مراكز البيانات وتأجيل خطط التوسع الرأسمالي.

ويؤكد أن قطاع رقائق الذاكرة يُعد من أكثر القطاعات حساسية للدورات الاقتصادية، حيث يتعرض لتقلبات حادة في أوقات الأزمات، مع اتجاه الشركات والمستهلكين لتقليص الإنفاق، ما يؤدي إلى تراجع سريع في الطلب، بالتزامن مع لجوء المستثمرين إلى الملاذات الآمنة مثل الذهب والسندات الحكومية.

ويختتم سعيد حديثه قائلاً: "رغم قتامة المشهد الحالي، فإن بعض الشركات الكبرى تسعى لطمأنة الأسواق عبر تأكيد امتلاكها مخزونات كافية وتنوع سلاسل التوريد، مشيرًا إلى أن الضغوط ستظل قائمة على المدى القصير، لكنها قد تنحسر مع أي تهدئة جيوسياسية، ما يفتح المجال أمام تعافٍ قوي مدعوم بالطلب طويل الأجل على الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية"، مؤكدًا أن الأزمة كشفت بوضوح الترابط العميق بين صناعة التكنولوجيا وأسواق الطاقة العالمية.