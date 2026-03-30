يمتد أثر هذا الاضطراب إلى قلب الثورة التكنولوجية، حيث يشكل الهيليوم عنصرًا حاسمًا في تصنيع الرقائق الإلكترونية وتشغيل مراكز البيانات، فضلًا عن استخداماته الحيوية في القطاع الطبي. ومع تركّز إنتاجه في مناطق جيوسياسية حساسة، وعلى رأسها الخليج، تتحول أي توترات عسكرية إلى عامل ضغط مباشر يهدد استمرارية الإمدادات ويعيد رسم خريطة المخاطر العالمية.

في هذا السياق، يشير تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" إلى تزايد المخاوف من حدوث نقص في الهيليوم بعد انخفاض الإنتاج العالمي منذ بداية حرب إيران، حيث يمتد تأثير الصراع إلى ما هو أبعد من أسواق الطاقة ليشمل سلاسل التوريد الحيوية الأخرى.

ويُعد الخليج مصدراً رئيسياً للهيليوم، وهو منتج ثانوي للغاز الطبيعي، وهو عنصر بالغ الأهمية في تصنيع الرقائق الدقيقة - بما في ذلك تلك المستخدمة لتشغيل طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية - وكذلك في تشغيل بعض الأجهزة الطبية.

أرسلت شركة تابعة لشركة "إير ليكيد" الفرنسية في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي رسالة إلى عملاء الهيليوم لإعلان حالة القوة القاهرة في عقود توريد الهيليوم، محذرةً في مراسلات من أنها قد لا تتمكن من تلبية الطلبات نتيجة للصراع في الشرق الأوسط.

وقال ماثيو جيارد، من شركة إير ليكيد الأميركية، والذي يشرف على العمليات في الأميركتين: "نشهد بالفعل تضييقاً ملحوظاً في سلسلة توريد الهيليوم العالمية. وتبحث فرقنا بجدية عن مصادر بديلة وتعطي الأولوية للتطبيقات الحيوية".

جاءت خطوة شركة "إير ليكيد يو إس إيه" بعد أن أدى هجوم صاروخي إيراني إلى توقف الإنتاج في مجمع رأس لفان التابع لشركة قطر للطاقة، وهو أكبر منشأة للغاز الطبيعي المسال في العالم، ومع إغلاق مضيق هرمز تقريباً مما يعيق الصادرات المنقولة بحراً من المنطقة.

يتركز إنتاج الهيليوم بشكل كبير. وتستحوذ قطر على ما بين 30 و40 بالمئة من الإنتاج العالمي، لتحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

يلعب الهيليوم دورًا حيويًا في صناعة أشباه الموصلات، حيث يُستخدم هذا الغاز ذو الموصلية الحرارية العالية لتبريد الرقاقات أثناء حفر دوائرها.

كما أنه بالغ الأهمية في بعض قطاعات الرعاية الصحية، حيث يُستخدم كمبرد للمغناطيسات الكهربائية القوية في أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي.

ركيزة أساسية

من جانبه، يقول خبير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الدكتور أحمد بانافع، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

في أوقات الأزمات الجيوسياسية، تتجه الأنظار غالبًا إلى النفط والغاز، غير أن موردًا أقل حضورًا في العناوين-وأشد تأثيرًا في العمق-يبرز اليوم كعامل حاسم، وهو الهيليوم.

هذا الغاز الخامل، الذي يبدو بسيطًا في الاستخدامات اليومية، يشكّل ركيزة أساسية لصناعات دقيقة تمتد من أشباه الموصلات إلى الذكاء الاصطناعي، وصولًا إلى الأجهزة الطبية المتقدمة.

ومع تصاعد التوتر في المنطقة، تتزايد المخاوف من اختناقات في الإمداد قد تعيد رسم خريطة التكنولوجيا الحديثة.

الهيليوم ليس رفاهية صناعية، بل مكوّن لا غنى عنه في بيئات تتطلب استقرارًا فائقًا، نظرًا لكونه خاملًا كيميائيًا، ولا يتفاعل مع المكونات الحساسة، كما يمتلك أدنى نقطة غليان، ما يجعله مثاليًا للتبريد العميق، فضلًا عن قدرته على توفير بيئة مستقرة للعمليات الدقيقة. لذلك يدخل في تصنيع الرقائق الإلكترونية، وتشغيل أجهزة التصوير الطبي، وأنظمة التبريد المتقدمة.

وفيما يتعلق بالمخاطر الجيوسياسية، يشير بانافع إلى أن منطقة الخليج تمثل نقطة عبور حيوية لإمدادات الهيليوم العالمية، خاصة القادمة من قطر عبر مضيق هرمز، وهو ما يجعل أي تصعيد عسكري أو توتر في المنطقة سببًا مباشرًا في تعطيل سلاسل التوريد، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، بل وربما حدوث نقص فعلي في الكميات المتاحة عالميًا.

ويؤكد أن قطاع أشباه الموصلات من أكثر القطاعات حساسية لأي اضطراب في إمدادات الهيليوم، إذ تعتمد شركات كبرى مثل TSMC وIntel على هذا الغاز في مراحل تصنيع دقيقة، مثل تبريد معدات الطباعة الضوئية والحفاظ على نقاء غرف التصنيع. ويؤدي أي نقص إلى تباطؤ الإنتاج وارتفاع تكاليف الأجهزة الإلكترونية وزيادة الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية.

كما يلفت إلى أن تسارع تطور الذكاء الاصطناعي يضاعف من حساسية السوق تجاه أي اضطراب، حيث تعتمد شركات مثل NVIDIA وGoogle على بنية تحتية كثيفة الاستهلاك للتبريد والرقائق المتقدمة، ما يعني أن أي ارتفاع في تكلفة الهيليوم سينعكس مباشرة على تكاليف التشغيل وبناء مراكز البيانات، وقد يؤدي إلى إبطاء وتيرة الابتكار ورفع تكلفة تطوير النماذج المتقدمة.

وفي الجانب الصحي، يوضح بانافع أن التأثير قد يكون أكثر حساسية، حيث تعتمد أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي على الهيليوم لتبريد المغناطيسات فائقة التوصيل، ما يعني أن أي نقص في الإمدادات قد يؤدي إلى تعطّل الأجهزة أو تقليص استخدامها، وتأجيل الفحوصات الطبية، وزيادة الأعباء على الأنظمة الصحية.

ويختتم بانافع حديثه بالإشارة إلى أن:

سوق الهيليوم يواجه بالفعل ضغوطًا متزايدة نتيجة تلاقي عدة عوامل، أبرزها الطلب المتصاعد بفعل ثورة الذكاء الاصطناعي، والاعتماد المتزايد على الرقائق المتقدمة، إلى جانب التوترات الجيوسياسية في مناطق العبور.

ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار، وإعادة هيكلة سلاسل التوريد، وتسريع الاستثمار في مصادر جديدة وتقنيات إعادة التدوير.

هذه التطورات تكشف عن حقيقة أساسية، وهي أن أكثر الموارد تأثيرًا قد تكون الأقل ظهورًا في النقاش العام، وأن الهيليوم – بساطته- قد يتحول إلى عنصر حاسم في تحديد مستقبل التكنولوجيا والرعاية الصحية عالميًا.

من هم أبرز المستفيدين؟

ووفق تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية:

من المتوقع أن يستفيد منتجو الهيليوم في أميركا الشماليةمن الاضطراب الذي طرأ على إمدادات قطر.

روسيا - ثالث أكبر مورد للهيليوم - قد تستفيد أيضاً.

قبل حرب إيران، كانت روسيا قد زادت إنتاجها من الهيليوم بالفعل نظرًا لاحتياطياتها الوفيرة و"لحاجتها إلى تمويل الحرب"، وفقًا لمذكرة صادرة عن شركة بيرنشتاين بتاريخ 13 مارس.

أضاف المحللون أن ذلك أدى إلى إغراق الأسواق غير الخاضعة للعقوبات بهذا العنصر وانخفاض أسعاره .

في حين أن العقوبات والقيود التجارية في أوروبا والولايات المتحدة تعيق وصول منتجي الهيليوم الروس إلى تلك الأسواق، فإن دولًا رئيسية أخرى في صناعة الرقائق مثل الصين تتجه بشكل متزايد إلى موسكو.

ارتفعت صادرات الهيليوم من روسيا إلى الصين بنسبة 60 بالمئة على أساس سنوي في عام 2025 ، وفقًا لمنظمة الأبحاث مركز سياسات الطاقة العالمية (CGEP).

وقد يؤدي استمرار تعطل صادرات الهيليوم القطرية إلى ظهور فجوة كبيرة في السوق الصينية، حيث قامت الدولة الشرق أوسطية بتوريد 54 بالمئة من احتياجات البلاد من الهيليوم العام الماضي، وفقًا لـ CGEP.

ونقل التقرير عن مدير الأبحاث للغازات الصناعية والأسمدة في شركة إس آند بي غلوبال إنرجي، لي رالف غوبلر، قوله إنه على الرغم من أنه من غير المرجح أن يصبح الهيليوم الروسي حلاً مفضلاً لشركات تصنيع الرقائق الغربية بسبب القيود التجارية، إلا أنه يمكن "أن يدخل إلى أسواق مثل الصين، مما يؤدي إلى تضييق الإمدادات في أماكن أخرى".

أهمية الهيليوم

وإلى ذلك، يقول أستاذ علم الحاسوب وخبير الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات في السيليكون فالي كاليفورنيا، الدكتور حسين العمري، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

في خضم التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، يظهر الهيليوم، بعيدًا عن صورته الشائعة كغاز للبالونات، كعنصر حيوي في قلب الاقتصاد التكنولوجي العالمي.

تعطل الإمدادات من منطقة تعد من أبرز مصادره، مثل قطر وإيران، لا يمر مرورًا عابرًا، بل ينعكس سريعًا على صناعات حساسة.

الهيليوم يُنتج أساسًا مع الغاز الطبيعي، وأي اضطراب في الإنتاج أو النقل، خصوصًا عبر الممرات البحرية، يخلق فجوة يصعب تعويضها بسرعة. المشكلة أن هذا الغاز لا يمتلك بدائل حقيقية في بعض الاستخدامات الدقيقة.

في صناعة أشباه الموصلات، يدخل الهيليوم في مراحل بالغة الحساسية مثل تبريد معدات الطباعة الضوئية (Lithography) وتهيئة بيئات فائقة النقاء خالية من الشوائب أثناء التصنيع.

ومع تراجع الإمدادات، تبدأ التأثيرات بالظهور تدريجيًا: ارتفاع في التكاليف، وضغط على جداول الإنتاج، واحتمال تأخير في تسليم الشرائح. هذه الحلقة وحدها كفيلة بإحداث ارتدادات في قطاع التكنولوجيا بأكمله.

ويتابع: أما الذكاء الاصطناعي، فيتأثر بشكل غير مباشر، ولكن عميق. فالتوسع في نماذج الذكاء الاصطناعي يعتمد على توفر رقائق متقدمة GPUs وTPUs، وأي تباطؤ في إنتاجها ينعكس على كلفة البنية التحتية وسرعة التوسع، وربما يزيد من تركّز السوق بيد عدد محدود من الشركات القادرة على استيعاب الصدمات.

في المقابل، يبدو القطاع الصحي الأكثر حساسية. أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي تعتمد على الهيليوم لتبريد مغناطيساتها، وأي نقص قد يرفع التكاليف التشغيلية أو يحدّ من توفر هذه الخدمات، خاصة في الأنظمة الصحية الأقل مرونة، وفق العمري.

ويستطرد: ما تكشفه هذه التطورات هو أن نقاط الضعف في الاقتصاد العالمي لم تعد تقتصر على النفط أو سلاسل الطاقة التقليدية، بل تمتد إلى مواد أقل حضورًا في الوعي العام لكنها أكثر تأثيرًا في الصناعات المتقدمة. ومع استمرار التوترات، قد نشهد تسارعًا في البحث عن مصادر بديلة، وتحسين تقنيات إعادة التدوير، وإعادة توزيع سلاسل الإمداد بعيدًا عن مناطق النزاع.

ويختتم حديثه قائلاً: في النهاية، الهيليوم مثال واضح على كيف يمكن لعنصر خفيف أن يحمل تأثيرًا ثقيلًا، يمتد من مصانع الرقائق إلى غرف التشخيص الطبي، مرورًا بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.