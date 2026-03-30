مع اعتماد نحو 193 مجمعاً بتروكيماوياً في المنطقة على مضيق هرمز، تتزايد المخاوف من اختناقات حادة قد تعيد تشكيل خريطة التجارة والصناعة عالمياً.

تكشف المؤشرات الأولية عن موجة تضخمية كامنة بدأت ملامحها بالظهور تدريجياً، إذ ارتفعت أسعار بعض أنواع البلاستيك بالفعل بنحو 15 بالمئة، فيما تسارع الشركات إلى تخزين المواد الخام تحسباً للأسوأ.

بحسب تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية، فإنه:

يوجد 193 مجمعاً بتروكيماوياً نشطاً في الشرق الأوسط.

تتعامل تلك المصانع مع 22 بالمئة من الإمدادات العالمية.

جميعها تعتمد على مضيق هرمز لشحن منتجاتها.

ويضيف: على الرغم من أن المستهلكين لا يشعرون بتأثير الأسعار بالسرعة نفسها التي يشعرون بها مع البنزين، إلا أنه قادم لا محالة، مع استخدام البتروكيماويات على نطاق واسع في جميع أنحاء الاقتصاد، ويؤثر بشكل أساسي على كل شيء يتم استهلاكه من السيارات إلى المستلزمات الطبية والمنسوجات والمنظفات والأغذية والمشروبات.

ووفق التقرير، فقد ارتفعت أسعار بعض أنواع البلاستيك بالفعل بنسبة 15 بالمئة، وتقوم الشركات داخل سلاسل التوريد بشراء أكبر قدر ممكن من المنتجات تحسباً لتفاقم الأوضاع قبل أن تتحسن.

ونقل التقرير عن الأستاذ المساعد في مجال تمويل الطاقة بمعهد رالف لوي للطاقة بجامعة تكساس، توم سينغ، قوله:

"تتعدد استخدامات البتروكيماويات، وتؤثر بشكل أساسي على كل ما نستخدمه ونستهلكه".

"من الصعب إيجاد منتج لا يحتوي على مكونات نفطية أو غاز طبيعي إلا إذا كان مصنوعاً بالكامل من الخشب".

"إن كمية البلاستيك المستخدمة في صناعة السيارات والشاحنات وحدها هائلة".

ويشير التقرير إلى أنه من بين 193 مجمعاً بتروكيماوياً نشطًا في الشرق الأوسط، يوجد حوالي 79 بالمئة منها في المملكة العربية السعودية وإيران وقطر فقط، حيث تمثل المملكة العربية السعودية وحدها 75 بالمئة من الطاقة الإنتاجية.

تداعيات ممتدة

من جانبها، تقول أستاذة الاقتصاد والطاقة، الدكتورة وفاء علي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

الحرب لم تعد محصورة في نطاقها العسكري، بل امتدت تداعياتها لتشمل مختلف الملفات الاقتصادية.

تعطل الإمدادات الطاقوية عبر الممرات الحيوية، وعلى رأسها مضيق هرمز، أدى إلى اتساع نطاق الأزمة لتطال قطاع البتروكيماويات، أحد أهم صناعات العصر الحديث.

هذا الاضطراب انعكس بشكل مباشر على أسعار البلاستيك والبوليمرات المستخدمة في مختلف الصناعات، من السيارات إلى المنتجات الاستهلاكية اليومية.

ما بين 20 و25 مليار دولار من صادرات البتروكيماويات تمر سنوياً عبر مضيق هرمز، وهو ما يجعل أي تعطّل فيه يفرض ضغوطاً كبيرة على المنتجين والمستهلكين ويرفع من تكلفة الإنتاج.

وتوضح أن البحث عن بدائل ليس بالأمر السهل، في ظل هيمنة الشرق الأوسط، على نحو 40 بالمئة من صادرات البولي إيثيلين عالمياً، مشيرة إلى أن التوترات الجيوسياسية أدت إلى تعليق جزئي للإنتاج، ما تسبب في ارتفاع أسعار البتروكيماويات عالمياً بنحو 38 بالمئة.

وتلفت إلى أن استمرار تعطل الإمدادات يؤخر وصول نحو 1.2 مليون برميل يومياً من صادرات النافتا إلى الأسواق، ما يعرقل توفير المواد الخام اللازمة للصناعة، مؤكدة أن أسعار تكرير النافتا ارتفعت إلى نحو 400 دولار للطن نتيجة تصاعد المخاطر الجيوسياسية.

وتضيف: دول شرق آسيا، مثل الهند وكوريا الجنوبية واليابان، تُعد الأكثر تضرراً باعتبارها من أكبر المستوردين للبتروكيماويات، في حين تستفيد أميركا الشمالية من هذه الأزمة عبر تحقيق مكاسب اقتصادية.

وتؤكد في ختام حديثها أن صناعة البتروكيماويات تواجه موجة تضخمية واضحة نتيجة هذه التطورات، مشددة على أن قراراً جيوسياسياً واحداً كان كفيلاً بإحداث سلسلة من الصدمات في سوق البلاستيك والبتروكيماويات، بما يثير حالة من القلق على مستوى الاقتصاد العالمي.

اضطراب

تُقدَّر قيمة منتجات البتروكيماويات التي تمر عبر مضيق هرمز سنوياً بنحو 20 إلى 25 مليار دولار، وفقاً لـ "رابوبنك"، ما يسلّط الضوء على أن استمرار اضطراب هذا التدفق سيدفع المنتجين إلى تحميل المستهلكين التكاليف الأعلى.

ونقلت "رويترز" عن جويل موراليس من شركة "كيميكال ماركت أناليتيكس" التابعة لـOPIS قوله: "أي جهة تستورد من الشرق الأوسط - وهو ما ينطبق إلى حد ما على معظم أنحاء العالم-— فقدت مورداً رئيسياً، وتجد نفسها مضطرة للبحث بشكل عاجل عن بدائل من الراتنج بأسعار أعلى بكثير".

وشكّل الشرق الأوسط أكثر من 40 بالمئة من صادرات البولي إيثيلين في عام 2025، بقيادة السعودية، حيث يصدّر إلى معظم مناطق العالم خارج أميركا الشمالية، التي تُعد ثاني أكبر منطقة مُصدّرة.

وقد ارتفعت أسعار اللدائن مثل البولي إيثيلين والبولي بروبيلين منذ اندلاع الحرب، متتبعةً ارتفاع أسعار النفط الخام وتكاليف المواد الأولية.

وقال جيم فيترلينغ، الرئيس التنفيذي لشركة "داو": "أصبحت سلاسل الإمداد العالمية غير مستقرة، مع تعطل أو تقييد أو تأثر ما يصل إلى 50 بالمئة من إمدادات البولي إيثيلين عقب الأحداث في الشرق الأوسط".

إعادة رسم الخرائط

وإلى ذلك، يقول خبير العلاقات الاقتصادية الدولية، محمد الخفاجي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

حرب إيران تعيد رسم خريطة قطاع البتروكيماويات عالمياً، مدفوعة بصدمة مزدوجة في الإمدادات والتكاليف انعكست سريعاً على الأسواق.

أسعار البلاستيك سجلت مستويات مرتفعة نتيجة اختناق مضيق هرمز الذي تمر عبره منتجات بتروكيماوية تُقدّر قيمتها بين 20 و25 مليار دولار سنوياً، ما تسبب في اضطراب أكثر من 40 بالمئة من إمدادات البولي إيثيلين عالمياً.

التداعيات المباشرة ظهرت في قفزات حادة بالأسعار، حيث ارتفع البولي إيثيلين والبولي بروبيلين منذ بداية الأزمة، بالتوازي مع تضاعف تكلفة المادة الخام الأساسية (النفثا). كما ارتفع هامش التكرير في آسيا، في مؤشر واضح على تصاعد علاوة المخاطر المرتبطة بالحرب.

ويضيف أن الشركات العالمية بدأت بالفعل في تمرير هذه الضغوط إلى الأسواق، عبر زيادات سعرية وصلت في بعض الحالات إلى 50 بالمئة.

ويؤكد أن تأثير الأزمة لا يقتصر على المنتج النهائي، بل يمتد عبر كامل سلسلة القيمة، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط إلى قرابة 120 دولاراً للبرميل إلى زيادة تكاليف النقل والطاقة، ما يغذي موجة تضخم صناعي في أوروبا وآسيا، خاصة في ظل اعتماد الأسواق العالمية على الشرق الأوسط الذي يمثل أكثر من 40 بالمئة من صادرات البولي إيثيلين.

يختتم الخفاجي حديثه بالتأكيد على أن حرب إيران لا ترفع أسعار البلاستيك فحسب، بل تكشف أيضاً هشاشة الاعتماد العالمي على ممرات الطاقة والمواد الخام، وتحول قطاع البتروكيماويات إلى مصدر رئيسي للتضخم المستورد الذي تتحمله الأسواق والمستهلكون حول العالم.