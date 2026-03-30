وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه قادر على "السيطرة على النفط الإيراني" والاستيلاء على جزيرة خرج، مركز التصدير الإيراني، في ظل استمرار الأعمال العدائية في الشرق الأوسط للأسبوع الخامس، بحسب صحيفة فاينانشال تايمز.

وفي مقابلة مع فايننشال تايمز، قال ترامب: "أفضل ما أفضله هو الاستيلاء على النفط الإيراني، ربما نستولي على جزيرة خرج، وربما لا. لدينا خيارات كثيرة".

تحرك الأسواق

قفزت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 3 دولارات أو 3.2 بالمئة إلى 116.71 دولار للبرميل دولار للبرميل بحلول الساعة 0253 بتوقيت غرينتش، بعد أن أغلقت مرتفعة 4.2 بالمئة عند التسوية الجمعة.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.7 دولار للبرميل أو 2.7 بالمئة إلى 102.77 دولار للبرميل بعد أن صعدت 5.5 بالمئة عند التسوية في الجلسة السابقة.