وأكدت الشركة إصابة عدد من موظفي الشركة بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة بدون وقوع أي إصابات خطيرة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبد الناصر بن كلبان: "سلامة موظفينا وأمنهم أولوية قصوى وثابتة في كافة الظروف، ويتم حاليا تقييم حجم الأضرار".

وبلغ إنتاج الموقع 1.6 مليون طن من الألمنيوم المصبوب في 2025، وتحتفظ الإمارات العالمية للألمنيوم بكميات كبيرة من مخزون المنتجات في مواقعها حول العالم، إضافة إلى العديد من الشحنات البحرية التي كانت في طريقها منذ بداية النزاع.