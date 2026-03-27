وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية، في بيان، إن التحقيقين، اللذين يتناولان مزاعم تتعلق بالإخلال بسلاسل التوريد العالمية وتجارة "المنتجات الخضراء وهيالسلع والخدمات المرتبطة بحماية البيئة والتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون"، جاءا "ردًا على تحقيقين أميركيين بموجب المادة 301 ضد الصين".

وكانت الولايات المتحدة قد شرعت هذا الشهر في فتح تحقيقات تجارية شملت عشرات الدول، من بينها الصين، وتركزت على قضايا فائض الإنتاج واستيراد سلع يُشتبه في تصنيعها باستخدام العمل القسري.

وجاءت هذه الخطوات بعد أسابيع من قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، معتبرة أنه تجاوز صلاحياته عندما لجأ إلى قوانين الطوارئ الاقتصادية لفرض تلك الرسوم على معظم دول العالم.

وكانت الصين قد وصفت تحقيقات "المادة 301"، التي تستهدف ممارسات التجارة الخارجية، بأنها "تلاعب سياسي".

وأكدت وزارة التجارة الصينية، في بيانها الصادر الجمعة، أنها "ستتخذ الإجراءات المقابلة وفقًا لمسار التحقيقات، وستدافع بحزم عن حقوقها ومصالحها المشروعة".

وأضافت الوزارة أن من المقرر أن تُختتم التحقيقات خلال ستة أشهر، مع إمكانية تمديدها لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر إضافية.

وفي السياق ذاته، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيزور بكين خلال الفترة من 14 إلى 15 مايو المقبل، مشيرًا إلى أن موعد الزيارة تأجل لعدة أسابيع بسبب الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.