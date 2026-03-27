وكان الربع الأخير من العام الماضي ضعيفا بشكل خاص، حيث انخفضت الإيرادات بنسبة 3.3 بالمئة وتراجعت الأرباح التشغيلية بنسبة 14 بالمئة.

وتراجعت المبيعات بشكل رئيسي في الأسواق الخارجية المهمة، حيث انخفضت بنسبة 4 بالمئة في أميركا الشمالية و9 بالمئة في آسيا، بينما ارتفعت بنسبة 3 بالمئة في أوروبا.

وأظهرت الدراسة أن الأرباح التشغيلية قبل احتساب الفوائد والضرائب لدى الشركات الكبرى المدرجة في مؤشر "داكس" تراجعت بنسبة 4 بالمئة.

وتم استبعاد "دويتشه بنك" و"كومرتس بنك" من حساب الإيرادات، نظرا لأن الإيرادات لا تعد مؤشرا له دلالة بالنسبة للبنوك، حيث لا تحقق البنوك إيراداتها من خلال بيع السلع، ولكن بشكل أساسي من خلال معاملات الفائدة والعمولة.

وقال هنريك آلرز، المدير التنفيذي لدى "إرنست أند يونغ"، إن الأداء العام كان ضعيفا، مضيفا أنه لا يتوقع أي تحول وشيك، مشيرا إلى أن النتائج تعكس وضع الاقتصاد الألماني والتحديات الكبيرة التي تواجهها ألمانيا كموقع اقتصادي.

ومع ذلك جاءت الصورة متباينة، حيث سجلت 53 بالمئة من الشركات ارتفاعا في الإيرادات، بينما حققت 58 بالمئة منها زيادة في الأرباح. وسجل القطاع المالي أرباحا مجمعة بلغت 46.4 مليار يورو ، مقارنة بـ 39,4 مليار يورو قبل عام، في حين تراجعت أرباح الشركات الأخرى بنسبة 10 بالمئة.

وأشارت "إرنست أند يونغ" إلى أنه من المتوقع أن تستمر الضغوط على وجه الخصوص على الشركات الصناعية التي واجهت مؤخرا تراجعات حادة في الإيرادات والأرباح.

وسلطت الدراسة الضوء على فروق واسعة بين القطاعات؛ فقد سجلت الشركات المرتبطة بقطاع الدفاع مثل "راينميتال" و"إم تي يو أيرو إنجنز" أقوى نمو، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 29 بالمئة و18 بالمئة على التوالي. وعلى النقيض، سجلت شركات صناعة السيارات تراجعا إجماليا في المبيعات بنسبة 4 بالمئة.

وسجلت شركة الاتصالات "دويتشه تيليكوم" أعلى ربح تشغيلي في 2025 بقيمة 24.8 مليار يورو، تلتها شركة التأمين "أليانز" بقيمة 17.4 مليار يورو، ثم شركة "سيمنس" الصناعية بقيمة 11.4 مليار يورو.