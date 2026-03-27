والصندوق الجديد هو توسيع لمبادرة Pax Silica التي أطلقتها الإدارة الأميركية في شهر ديسمبر 2025، والتي تهدف إلى بناء سلسلة إمداد عالمية آمنة لأشباه الموصلات، وضمان وصول الدول الحليفة إلى الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية لصناعة الرقائق.

تحالف "الأيدي الأمينة"

وبحسب ما كشف جاكوب هيلبرغ، وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون الاقتصادية، فإن التحالف المرتبط بصندوق "Pax Silica"، سيضم دولاً مثل الإمارات العربية المتحدة وسنغافورة وقطر والسويد، بالإضافة إلى الولايات المتحدة التي ستساهم بمبلغ 250 مليون دولار في هذا الاستثمار، مشيراً إلى أن التحالف سيكون مكوناً من ائتلاف من صناديق الثروة السيادية، والمستثمرين المؤسسيين الذين سيوحدون جهودهم حول هدف استراتيجي واحد، وهو ضمان بقاء المعادن والموانئ والممرات والمصانع، وأصول الطاقة التي تدعم سلسلة التوريد العالمية لأشباه الموصلات والتكنولوجيا في أيدٍ أمينة.

درس مضيق هرمز

وكشف هيلبرغ أنه في ظل التهديدات التي تواجه الاقتصاد العالمي من جراء الحرب في إيران، فإن الإدارة الأميركية تعمل على توسيع نطاق جهودها لتشمل أمن الطاقة، واصفاً ما يحصل حالياً في مضيق هرمز، حيث توقفت حركة الملاحة البحرية بشكل كبير، بأنه "نعمة".

وقال هيلبرغ إن الدرس المستفاد بالنسبة لمضيق هرمز لا يتعلق بالنفط فحسب، بل بالتبعية، محذراً من أن البنية التحتية المادية، مثل الكابلات والموانئ والممرات، قد تصبح جزءاً من ساحة المعركة. وأكد هيلبرغ أن الولايات المتحدة لن تسمح لهذه الحسابات بأن تتغلغل في سلاسل توريد التكنولوجيا وأشباه الموصلات التي تشكل الركيزة الأساسية لاقتصاد أميركا برمته.

ويرى هيلبرغ أن صندوق "Pax Silica"، هو حافز ودعوة جادة لشركاء أميركا حول العالم، لضخّ رؤوس أموال كبيرة في سبيل تحقيق أهداف استراتيجية مشتركة، مشيراً إلى أن الصندوق يمثل أحد أهم التزامات الحكومة الأميركية المباشرة، تجاه الاستثمار الصناعي مع الحلفاء منذ جيل.

تفاصيل غائبة

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، واطّلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فإنه بينما لا تزال بعض تفاصيل تحالف صندوق "باكس سيليكا" غير واضحة، صرّح مسؤولون أميركيون بأنّ المبادرة ستؤدي إلى مزيدٍ من اتفاقيات التعاون في قطاعات الذكاء الاصطناعي في الدول الشريكة، والتي تشمل الإمارات العربية المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وهولندا وإسرائيل وبريطانيا وأستراليا والسويد. وأضاف المسؤولون الأميركيون إنّ العديد من أهمّ الشركات التي تُشغّل سلسلة الإمداد العالمية للذكاء الاصطناعي تتخذ من هذه الدول مقراً لها.

كما لم تتّضح بعد، الأسس التي استندت إليها إدارة ترامب في تحديد مبلغ التريليون دولار، ولا كيفية ترجمة هذا الهدف إلى استثمارات فعلية على أرض الواقع.

تحصين الذكاء الاصطناعي

وتسعى إدارة ترامب إلى دعم صناعة أشباه الموصلات الأميركية، وسط مخاوف بشأن اعتماد الولايات المتحدة على تايوان. فمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وسلسلة التوريد العالمية للإلكترونيات عموماً، تعتمد اعتماداً كبيراً على الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءاً من أراضيها.

وأثارت قيود الصين على صادرات المعادن الأرضية النادرة والمغناطيس العام الماضي، قلقاً لدى شركات تصنيع الرقائق وغيرها من الشركات المصنعة التي تعتمد على هذه الإمدادات، حيث تحاول الإدارة الأميركية تأمين إمدادات جديدة من المعادن محلياً وبالشراكة مع حلفاء أجانب، مع العلم أن سلاسل التوريد هذه، ستستغرق على الأرجح سنوات لتستقر.

ما معنى Pax Silica؟

وتقول المحللة الاقتصادية رنى سعرتي، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن اختيار اسم "Pax Silica" للمشروع الجديد لم يكن وليد الصدفة، بل يحمل دلالات استراتيجية عميقة، تستحضر مفهوم "السلام عبر الرقائق"، فالإسم مستوحى من مصطلحات لاتينية تاريخية مثل Pax Romana، أي "السلام الروماني"، وبالنسبة لعبارة "Pax Silica" فإن كلمة "Pax" ترمز إلى السلام، فيما تشير "Silica" إلى السليكون، وهي المادة الأساسية في صناعة الرقائق الإلكترونية، وبذلك يعكس هذا الإسم رؤية مفادها أن السلام العالمي في القرن الحادي والعشرين، لم يعد يُصان بالقوة العسكرية وحدها، بل أيضاً بالسيطرة على سلاسل توريد التكنولوجيا المتقدمة، وفي مقدمتها أشباه الموصلات.

ما أهداف Pax Silica؟

وتعتبر سعرتي أن صندوق Pax Silica ليس مجرد صندوق استثماري تقليدي، بل هو محاولة أميركية لإعادة هندسة النظام الاقتصادي العالمي على أسس جديدة، فالولايات المتحدة أدركت أن الاعتماد المفرط على نقاط اختناق جغرافية في الطاقة وأشباه الموصلات والمعادن النادرة، يشكّل تهديداً استراتيجياً، وبالتالي فإن صندوق Pax Silica يأتي كأداة لتمويل المشاريع وتوزيع المخاطر، وذلك عبر خلق جدار تقني عازل يحمي اقتصاد المستقبل من التقلبات الجيوسياسية التقليدية.

وتشرح سعرتي أن فكرة صندوق Pax Silica تقوم على تطبيق مفهوم "تقاسم المهام بين الحلفاء" بأوسع نطاق ممكن، بحيث لا تبقى سلاسل الإنتاج مركّزة في موقع جغرافي واحد، فعلى سبيل المثال، وبدلاً من تمركز نحو 90 في المئة من صناعة الرقائق في تايوان، وهي نقطة اختناق حساسة مع الصين، تسعى المبادرة إلى توزيع هذا الإنتاج عبر دول ومناطق متعددة مثل الإمارات وأريزونا، وألمانيا، واليابان، وسنغافورة، حيث أن هذا التوزيع الجغرافي لا يعزز فقط مرونة سلاسل التوريد، بل يقلّص أيضاً قدرة أي قوة إقليمية على تعطيل الاقتصاد العالمي بضربة واحدة، أو عبر السيطرة على ممر استراتيجي واحد.

3 أهداف استراتيجية

وبحسب سعرتي فإن صندوق Pax Silica قد ينجح في تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، الأول هو تأمين الإمدادات الحيوية، والثاني تسريع وتيرة الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي، أما الهدف الثالث فهو تعزيز التحالفات الاقتصادية بين الدول الشريكة، إلا أن الأهمية الأبرز للصندوق، تكمن في قدرته على إنشاء نظام مواز لسلاسل التوريد، يتمتع بمرونة أعلى ويكون أقل عرضة للصدمات الجيوسياسية.

جغرافيا اصطناعية جديدة

من جهته يقول المحلل الاقتصادي محمد سعد، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن صندوق Pax Silica يمثل محاولة ذكية لتقليل المخاطر الاستراتيجية، عبر تحويل الجغرافيا من عائق إلى أداة حماية، فبينما تفرض الجغرافيا على الدول نقاط اختناق إجبارية، يقوم هذا الصندوق بـ "هندسة جغرافية اصطناعية" جديدة، تضع المصانع والمناجم والطاقة في أكثر النقاط أماناً سياسياً وتوافقاً استراتيجياً، مما سيجعل الاقتصاد العالمي محصناً في المستقبل ضد "الابتزاز الجيوسياسي".

معضلة التمويل

ويلفت سعد إلى أن مشروع Pax Silica يطرح تساؤلات جوهرية حول آلية تحويل هذا الطموح الضخم إلى واقع فعلي من ناحية التمويل، فالأرقام المتداولة والتي تتجاوز التريليون دولار أميركي، تشير إلى نموذج تمويلي يقوم على حشد رؤوس الأموال من مصادر متعددة، تشمل الحكومات، وصناديق الثروة السيادية، والمستثمرين المؤسسيين، حيث ستلعب الولايات المتحدة، دور "المحفّز" الذي يجذب رؤوس الأموال نحو مشاريع استراتيجية إضافة إلى دورها بإدارة هذه الأموال.

وبحسب سعد فإنه من غير المرجّح أن يكون التريليون دولار مبلغاً جاهزاً للضخ الفوري، بل أن هذا الرقم أقرب إلى هدف تراكمي طويل الأمد، بما يتيح تحويل التعهّدات إلى استثمارات فعلية تدريجياً، وهذا ما سيساعد في حلّ معضلة التمويل، حيث أن الحصول على هكذا مبلغ هائل دفعة واحدة، هو أمر مستحيل في ظل طبيعة الاستثمارات التي تعتمد على تجميع رؤوس الأموال، عبر شراكات تخضع لظروف الأسواق والالتزامات السياسية والاقتصادية لكل طرف مشارك.