ويمتلك أعضاء فريق الإدارة التنفيذية الذين تم اختيارهم خبرات إدارية قيادية ممتدة لعقود عبر قطاعات الكيماويات والسلع والتكرير، ومعرفة عميقة بالشؤون التجارية والتشغيلية للشركات المكوّنة لـ "مجموعة بروج الدولية إيه جي". ومن المتوقع أن يتولى الفريق مهامه رسمياً عند استكمال صفقات تأسيس المجموعة، والمخطط إنجازها قبل نهاية شهر مارس 2026.

وتَمّ اختيار الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "XRG"، لتولي مهمة رئيس مجلس الإشراف على "مجموعة بروج الدولية إيه جي".

وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر: "من المخطط أن تصبح ’مجموعة بروج الدولية إيه جي‘ شركة عالمية رائدة سيكون لها دور كبير في دعم إطلاق مرحلة جديدة من النمو في القطاع، وتحقيق عوائد طويلة الأمد للمساهمين بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى لكلٍّ من ’أدنوك‘ و’أو إم في‘. وكلنا ثقة بأن الخبرات المتميزة التي يمتلكها الفريق الإداري الذي تم تعيينه في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وتطوير الأسواق العالمية، ستتيح له الإشراف بشكل فعال على تنفيذ خطط ’مجموعة بروج الدولية إيه جي‘ لضمان تحقيق أهدافها وتوفير المواد الأساسية التي يحتاجها العالم".

وسيتولى روجر كيرنز وظيفة الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة بروج الدولية إيه جي". ويشغل كيرنز حالياً مهمة الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "نوفا للكيماويات"، ولديه خبرة تزيد على 40 عاماً في قطاع الكيماويات عالمياً، تشمل تأسيس المشروعات المشتركة، وتطوير الشركات وتعزيز أعمالها، وإتمام عدد من الصفقات الكبيرة في مجموعة من الأسواق المهمة بما فيها آسيا ومنطقة الشرق الأوسط. وخلال عمله في شركة "نوفا للكيماويات"، أشرف على جهود تنفيذ وتشغيل مشروعات نمو استراتيجية، وساهم في تعزيز مكانة الشركة في مجال البولي إيثيلين المعاد تدويره.

وتولى كيرنز سابقاً مهمة الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة ’ويستليك‘، كما تولّى عدداً من المهام التشغيلية والاستثمارية في شركة ’سولفاي‘ في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وآسيا. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من معهد جورجيا للتكنولوجيا، بالإضافة إلى ماجستير إدارة الأعمال من جامعة ستانفورد.

وقال روجر كيرنز: "تتميز ’مجموعة بروج الدولية‘ بمرونة استثنائية من خلال حجم أعمالها ودعمها للابتكار وقدراتها التشغيلية المتميزة والحضور العالمي الواسع مما يساهم في تمكينها من تقديم أداء قوي وثابت عبر الدورة الاقتصادية، وتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد. وسنركز منذ البداية على ضمان استمرارية الأعمال لدعم عملائنا، وتعزيز ثقة مساهمينا، وتنفيذ خططنا بشكل منضبط بما يساهم في ترسيخ مكانة رائدة عالمياً للمجموعة في مجال البولي أوليفينات. وأتطلع إلى التعاون الوثيق مع فريق الإدارة التنفيذية والموظفين لتحقيق انطلاقة قوية وبناء الزخم منذ البداية."

وسيتولى الدكتور ستيفان دوبوتسكي وظيفة الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في "مجموعة بروج الدولية إيه جي". ويشغل دوبوتسكي حالياً مهمة الرئيس التنفيذي لشركة "بورياليس"، حيث أشرف بنجاح على جهود الشركة لتعزيز أعمالها خلال فترة شهدت تحديات كبيرة في الأسواق وأسعار الطاقة. ومن خلال تركيزه على تعزيز التنافسية ودعم منصات الابتكار الأساسية، تمكنت الشركة من ترسيخ مكانتها ومواكبة اعمالها للمستقبل. وقبل انضمامه إلى "بورياليس"، امتدت مسيرته المهنية العالمية لأكثر من 30 عاماً، شغل خلالها وظائف في الرئاسة التنفيذية وعضوية مجالس الإدارية التنفيذية لشركات كيماويات مدرجة وشركات أسهم خاصة لمدة تزيد على عشرة أعوام. ويحمل دوبوتسكي درجة الدكتوراه في الكيمياء من جامعة فيينا للتكنولوجيا، وماجستير إدارة الأعمال من معهد "آي إم دي" في لوزان.

وسيتولى الدكتور حسن كرم وظيفة الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في "مجموعة بروج الدولية إيه جي"، وكان قد شغل المهمة نفسها في شركة "بروج بي إل سي" منذ مايو 2023. ولديه خبرة تمتد لثلاثة عقود في عمليات التكرير والبتروكيماويات، بما في ذلك توليه وظائف في الإدارة التنفيذية لشركة "أدنوك للتكرير". وأثناء عمله في "بروج بي إل سي" أشرف الدكتور حسن كرم على دعم جهود التميز التشغيلي وتحقيق نقلة نوعية في أعمال أكبر مجمع متكامل لإنتاج البولي أوليفينات في موقع واحد في العالم لتسجيل مستويات قياسية في الإنتاج ومعدلات التشغيل تجاوزت السعة الإنتاجية الإسمية، كما أشرف على رفع كفاءة أصول الشركة عبر التحول الرقمي وتعزيز الاستفادة من حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي.

ويحمل الدكتور حسن كرم درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية، كما حصل على الدكتوراه في الإدارة الاستراتيجية للمشروعات من كلية "سكيما" لإدارة الأعمال في فرنسا، وماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال من جامعة زايد، بالإضافة إلى درجة الماجستير في تطوير المنظمات والقيادة من كلية أبوظبي للإدارة.

بالإضافة إلى ذلك، سيتولى دانيال تورنهايم، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية حالياً في شركة "بورياليس"، وظيفة الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بالإنابة في "مجموعة بروج الدولية إيه جي"، حيث من المتوقع تعيين رئيس تنفيذي للشؤون المالية للمجموعة الجديدة بحلول مايو 2026.

كما أعلنت "أدنوك" و"أو إم في" اليوم عن الأعضاء الذين رشّحهم المساهمون لعضوية مجلس الإشراف على "مجموعة بروج الدولية إيه جي"، حيث رشّحت "أدنوك" كلاً من الدكتور سلطان أحمد الجابر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها، ومصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في "أدنوك"، وفاطمة محمد النعيمي الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للغاز"، والدكتور راينر سيلي، رئيس منصة الكيماويات العالمية في "XRG"، وكلاوس فروليش، الرئيس التنفيذي لشؤون الاستثمار في مجموعة "أدنوك".

ورشّحت "أو إم في" كلاً من: الدكتور ألفريد ستيرن، الرئيس التنفيذي لشركة "أو إم في"، ورينهارد فلوري، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لـ "أو إم في"، ومارتن فان كوتن، عضو مجلس الإشراف على "بورياليس"، وعضو مجلس الإدارة التنفيذي في "أو إم في"، والسيدة إيديث هلاواتي نائب رئيس مجلس الإشراف على "أو إم في"، وجورج كنيل، رئيس الاتحاد الفدرالي للصناعات النمساوية.

ومن المخطط أن يستمر هزيم سلطان السويدي في وظيفته رئيساً تنفيذياً لشركة "بروج بي إل سي"، حيث تظل الشركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى حين تنفيذ العرض المقترح لتبديل أسهم "بروج بي إل سي" إلى أسهم في "مجموعة بروج الدولية إيه جي"، كما يواصل يان-مارتن نوفر أيضاً مهام منصبه كرئيس تنفيذي للشؤون المالية في "بروج بي إل سي" خلال هذه الفترة، ويستمر رولاند جانسن في منصبه كرئيس تنفيذي لشؤون التسويق في الشركة، ويبقى الدكتور حسن كرم رئيساً تنفيذياً لشؤون العمليات في الشركة.

ويشكّل الإعلان عن فريق الإدارة التنفيذية خطوة مهمة لبناء شركة عالمية رائدة في مجال البولي أوليفينات، وتحقيق تقدم ملموس في خطوات استكمال تأسيس "مجموعة بروج الدولية إيه جي".

وستستفيد المجموعة من الحضور الكبير لأعمالها في قطاع البولي أوليفينات على نطاق جغرافي واسع، حيث ستشهد عملياتها الإنتاجية تكاملاً عبر ثلاث قارات وتساهم في تلبية متطلبات العملاء في جميع أنحاء العالم. وسيساهم هذا الحضور العالمي، بالإضافة إلى الدعم طويل الأمد من المساهمين والهيكل الرأسمالي القوي للمجموعة، في تعزيز مرونتها عبر الدورة الاقتصادية وتمكينها من تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين.