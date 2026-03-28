وبينما كان يُنتظر أن يساهم "الكمال" الذي توفّره أدوات الذكاء الاصطناعي، في مساعدة الأفراد على الدخول إلى سوق العمل، أصبح هذا الكمال جزءاً من المشكلة بدلاً من الحل، حيث أن تزايد الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي في كتابة السير الذاتية والرسائل التحفيزية، وضع أصحاب العمل أمام سيل من الطلبات المتشابهة، ما أدخل سوق التوظيف في مرحلة "تشويش معلوماتي" يصعب فيها التمييز بين المهارات الحقيقية والمحتوى المُصطنّع.

طلبات توظيف مستنسخة

وبحسب تقرير أعدته "واشنطن بوست"، واطّلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فإن أصحاب العمل بدأوا يشتكون من طلبات التوظيف المتشابهة في الشكل والمضمون، ففي الكثير من الأحيان، تبدو السير الذاتية متشابهة بشكل لافت، حيث تتسلل إليها عبارات وأوصاف غريبة، لا يستخدمها الناس عادةً في هذه النماذج.

كما اشتكى أصحاب العمل من ظهور مفردات معقدة في السير الذاتية، يتم استخدامها من قبل اشخاص ذوي خبرة محدودة، في حين أن هذه المصطلحات عادةً ما تُستخدم من قبل أصحاب الخبرات الواسعة.

ويزداد الأمر سوءاً عند استخدام الأفراد لأدوات الذكاء الاصطناعي، لتقديم طلبات التوظيف بشكل تلقائي، حيث تقوم هذه الأدوات بالبحث عن الوظائف، وملء طلبات التوظيف، وتقديم السير الذاتية نيابةً عن الأفراد. ووفقاً لبعض أصحاب العمل، فإن هذه الأدوات تميل إلى إساءة فهم عدد من الأسئلة، وتقوم بتقديم إجابات خاطئة في أماكن غير مناسبة، وهذا ما يجعل مئات طلبات التوظيف تشترك في المشكلة نفسها.

300 رد متشابه

ويشير أصحاب العمل إلى سهولة ملاحظة اعتماد المرشحين المفرط على الذكاء الاصطناعي، ففي الكثير من الأحيان، تبدو الأخطاء والإجابات متشابهة بشكل ملفت، وهذا ما أكدته شركة "أوشنز" المختصة في تبسيط عمليات الشركات، التي طلبت من المتقدمين لوظيفة تسجيل فيديو يجيبون فيه عن سؤال واحد وهو: "ما هي أكثر قناعاتك الشخصية إثارةً للجدل حول بيئة العمل؟"، لتتلقى الشركة بعدها أكثر من 300 إجابة متشابهة بشكلٍ مُريب، ما أثار الشكوك حول مدى أصالة هذه الردود.

وأثارت هذه الواقعة حالة من الحيرة داخل فريق التوظيف في شركة "أوشنز"، لا سيما مع التشابه الكبير في إجابات المرشحين، ما صعّب عملية تقييمهم بشكل عادل. وفي هذا السياق، قال مات واليرت، كبير مسؤولي تجربة العملاء في الشركة، إنه من الواضح جداً أن الإجابات كانت مُعدّة باستخدام الذكاء الاصطناعي، معتبراً أن ما حصل يعكس إخفاقاً في التعبير عن المواقف والقناعات الشخصية.

من جانبه، يقول جوزيف إيتنر، رئيس قسم الموارد البشرية في شركة إيتون كابيتال مانجمنت الاستثمارية، ومقرها نيويورك، إنه لا يمانع لجوء المتقدمين للوظائف إلى الذكاء الاصطناعي لإضافة بعض الكلمات المفتاحية، أو تحسين قواعدهم اللغوية، أو حتى مساعدتهم في فهم سؤال ما في طلب التوظيف، ولكنه شدد على ضرورة أن يقوم هؤلاء في كتابة طلباتهم يدوياً بأنفسهم، والتعبير عن أفكارهم وشخصياتهم، لافتاً إلى أن خدمات التقديم التلقائي للوظائف والمدعومة بالذكاء الاصطناعي مجرد خدعة وتضرّ بالأفراد.

فوضى مؤقتة

ويقول المهندس محمد النعمان المختص في تطوير الشركات التقنية والتحول الرقمي، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن الذكاء الاصطناعي لا يشكّل مشكلة بحد ذاته، ولكن طريقة استخدامه هي التي أوصلت الأمور إلى ما نحن فيه لناحية كتابة السير الذاتية، فكل أداة جديدة تُحدث في البداية حالة من التضخم والفوضى، قبل أن تعيد السوق توازنها، تماماً كما حدث مع البريد الإلكتروني، ومنصات التوظيف الرقمية سابقاً، مشيراً إلى أن ما يحدث اليوم هو "تشبع اصطناعي" في المحتوى، إذ أنّ عدداً كبيراً من السير الذاتية، باتت مصقولة لغوياً إلى درجة متشابهة ما يفقدها التفرد.

ما الحلّ؟

وبحسب النعمان، فإن الحل لهذه المشكلة، لا يكون بالعودة إلى الورق والمقابلات التقليدية البحتة، بل عبر تطوير أدوات تقييم أكثر عمقاً، مثل القيام بمقابلات سلوكية دقيقة، وتكليف الأفراد بمهام عملية قصيرة، بالإضافة إلى القيام باختبارات للأداء الفعلي للأفراد بدلاً من الاكتفاء بالاطلاع على سيرتهم الذاتية، لافتاً إلى أن السير الذاتية سيبقى لها تواجد، ولكن قيمتها ستنخفض كمؤشر وحيد لكفاءة المتقدم للوظيفة، حيث سيتحوّل التركيز إلى إثبات القدرة لا وصفها.

علامات تفضح الذكاء الاصطناعي

ويكشف النعمان أن أبرز الأخطاء والعلامات التي تُظهر أن السيرة الذاتية أو الإجابات مُعدّة بالذكاء الاصطناعي، هي كالآتي:

لغة مثالية بشكل مبالغ فيه: من خلال استخدام تعابير معقدة من مرشحين في بداية مسيرتهم المهنية، بحيث لا تتناسب هذه المصطلحات مع سنوات الخبرة الفعلية.

تشابه في الصياغة بين المتقدمين: من خلال استخدام نفس الكلمات المفتاحية، نفس طريقة سرد الإنجازات.

إجابات عامة وغير شخصية: غياب أمثلة واقعية محددة، أو مواقف ملموسة يمكن التحقق منها.

عدم الاتساق بين السيرة المكتوبة والمقابلة المرئية: حيث يظهر فارق واضح بين جودة اللغة المكتوبة وطريقة التعبير الشفهي.

أخطاء سياقية متكررة: إساءة فهم سؤال، أو وضع إجابة صحيحة في سياق خاطئ وهي علامة شائعة بين أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تقوم بتقديم الطلبات بشكل تلقائي.

ويرى المهندس محمد النعمان، أنه يمكن للباحثين عن وظائف، استخدام برامج الذكاء الاصطناعي في كتابة السير الذاتية، من خلال تحسين الصياغة اللغوية، وتدقيق الأخطاء والمساعدة في تنظيم الأفكار قبل كتابتها، ولكن لا يجب بتاتاً تفويض كامل الأمر لتلك البرامج، ففي هذا العصر يبحث أصحاب العمل عن شخصية حقيقية قادرة على التفكير واتخاذ القرار وتحمّل المسؤولية، وكلما كان المحتوى أقرب إلى التجربة الفعلية وأبعد عن القوالب الجاهزة زادت فرص التميّز، مشدداً على أن القناعة، القصة المهنية، والأمثلة الواقعية يجب أن تبقى مهمة بشرية بالكامل في السير الذاتية.

مرحلة انتقالية

من جهته يقول مستشار التوظيف محمد سوبره، في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن الجدل الدائر حول تأثير الذكاء الاصطناعي على السير الذاتية، يعكس في الواقع مرحلة انتقالية تعيشها سوق العمل، أكثر مما يعكس أزمة حقيقية في أدوات التوظيف، فالتكنولوجيا لطالما أعادت تشكيل طريقة تقديم الأفراد لأنفسهم مهنياً، ولكن المشكلة الحالية تكمن في أن سهولة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، دفعت الكثيرين إلى الاعتماد عليها بشكل كامل، ما أدى إلى إنتاج محتوى متشابه يُفقد السيرة الذاتية دورها الأساسي، كوثيقة تعكس التجربة الشخصية للفرد.

ويضيف سوبره إن السيرة الذاتية في جوهرها ليست مجرد قائمة مهارات مصاغة بلغة سليمة، بل هي رواية مختصرة لمسار مهني وتجارب واقعية مرّ بها الشخص، ولذلك فإنه عندما تتحول هذه الرواية إلى نص مُعاد إنتاجه عبر الخوارزميات، فإنها تفقد عنصرها الأكثر أهمية وهو التفرد، كاشفاً أن مسؤولي التوظيف، باتوا يشعرون بأن العديد من الطلبات التي تصلهم تبدو "متقنة أكثر من اللازم"، ولكنها في الوقت نفسه تفتقر إلى التفاصيل الدقيقة التي تعكس تجربة إنسانية حقيقية.

التجربة لا اللغة

ويرى سوبره أن ما يبحث عنه أصحاب العمل، ليس النص الأكثر إتقاناً من الناحية اللغوية، بل الشخص القادر على شرح تجربته بوضوح، وإظهار طريقة تفكيره وكيفية تعامله مع التحديات المهنية، مشيراً إلى أن حل مشكلة التشابه المفرط في السير الذاتية يتألف من عاملين، الأول يقع على عاتق أصحاب العمل الذين يجب عليهم الاعتماد على أساليب تقييم أكثر واقعية، مثل المقابلات والاختبارات العملية القصيرة التي تسمح بقياس مهارات المرشحين بشكل مباشر، أما العامل الثاني فهو على عاتق الأفراد الذين عليهم استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة لتحسين الصياغة فقط، مع الحفاظ على التجارب الشخصية والأمثلة الواقعية كعنصر أساسي يعكس هويتهم المهنية.