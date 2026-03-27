وخلال الاجتماع، وافق المساهمون على توزيع أرباح بنسبة 100 بالمئة من رأس المال، بقيمة إجمالية تبلغ 8.8 مليار درهم (2.4 مليار دولار)، في تأكيد على التزام الشركة بتحقيق قيمة مستدامة لمساهميها، وذلك انسجاماً مع سياسة توزيع الأرباح التي أعلنت عنها الشركة في ديسمبر 2024.

كما شهد الاجتماع اعتماد تقرير مدقق الحسابات لعام 2025، إلى جانب تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة ومركزها المالي.

وأظهرت النتائج المالية التي حققتها إعمار خلال عام 2025 استمرار الزخم التشغيلي القوي ونمو أعمالها عبر مختلف قطاعاتها الرئيسية.

مبيعات تاريخية

فقد سجلت الشركة أعلى مبيعات عقارية لها على الإطلاق بقيمة 80.4 مليار درهم (21.9 مليار دولار)، بزيادة قدرها 16 بالمئة مقارنة بعام 2024.

كما ارتفع رصيد الإيرادات المتراكمة من المبيعات العقارية ليصل إلى 155 مليار درهم (42.1 مليار دولار)، ما يعزز وضوح الرؤية بشأن الإيرادات المستقبلية.

ووصل إجمالي إيرادات الشركة خلال عام 2025 إلى 49.6 مليار درهم (13.5 مليار دولار)، مسجلاً نمواً بنسبة 40 بالمئة على أساس سنوي، فيما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك إلى 25.6 مليار درهم (7 مليارات دولار)، بزيادة نسبتها 33 بالمئة.

كما بلغ صافي الأرباح قبل احتساب الضرائب 25.7 مليار درهم (7 مليارات دولار)، محققاً نمواً بنسبة 36 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

وواصلت محفظة أعمال إعمار المتنوعة دعم أدائها عبر قطاعاتها الأساسية، بما يشمل التطوير العقاري، ومراكز التسوق، والضيافة، والترفيه، إضافة إلى أسواقها الدولية. وتواصل الشركة تركيزها على تسليم مشاريعها وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة، وتعزيز تجربة العملاء، وترسيخ التميز التشغيلي، ودعم مسار النمو المستدام على المدى الطويل.

وتعقيباً على النتائج، قال محمد العبار، مؤسس إعمار: "يجسّد أداؤنا في عام 2025 قوة القيادة في دولة الإمارات والرؤية الواضحة التي تواصل ترسيخ مكانة دبي كإحدى أكثر الوجهات العالمية حيوية وموثوقية للاستثمار والنمو. وتوفر هذه البيئة الداعمة لشركات مثل إعمار الأسس اللازمة للتخطيط بثقة، ودفع مسيرة الابتكار، وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل. كما أود الإشادة بالتفاني الكبير الذي تبديه فرق عملنا، إذ يظل التزامهم بالجودة ودقة التنفيذ محركاً أساسي اً لنجاحنا المستمر".

وبالنظر إلى عام 2026، تواصل إعمار إطلاق مشاريع تطويرية جديدة ووجهات متكاملة لأنماط الحياة العصرية، إلى جانب تعزيز قدراتها التشغيلية وتوسيع حضورها في الأسواق الرئيسية.