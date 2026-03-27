وأوضح البنك الدولي في بيان له استعداده للاستجابة على نطاق واسع من خلال تقديم مساعدات مالية فورية، وخبرات في مجال السياسات، ودعم القطاع الخاص، بهدف الحفاظ على الوظائف والنمو في البلدان المتضررة.

وقال البنك الدولي "هدفنا هو تقديم إغاثة فورية من خلال الاستفادة من محفظتنا الاستثمارية النشطة وأدواتنا للاستجابة للأزمات وتسهيلات التمويل المتفق عليها مسبقا".

وأضاف "سننتقل تدريجيا إلى أدوات صرف سريعة تستند إلى سياسات سليمة لدعم التعافي. وسنوفر للشركات، عبر أذرعنا المعنية بالقطاع الخاص، السيولة الأساسية وتمويل التجارة ورأس المال العامل".

واستخدم البنك الدولي كذلك تسهيلات الإقراض السريع لتطوير السياسات لتسريع صرف مئات المليارات من الدولارات إغاثة للدول النامية المتضررة من جائحة كورونا، مقابل إحراز الحكومات تقدما في تحقيق أهداف إصلاحية محددة.

وأكد البنك الدولي أنه على تواصل مباشر مع أكثر الدول تضررا من بين عملائه.

وقال "تؤدي اضطرابات خطوط الشحن إلى زيادة التكاليف وتتوسع مخاطر الإمداد من الطاقة لتشمل الأسمدة وغيرها من المدخلات الزراعية الأساسية".