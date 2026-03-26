وأضافت، في كلمة خلال افتتاح المؤتمر الوزاري للمنظمة، "تغير النظام العالمي والنظام متعدد الأطراف الذي كنا نعرفه تغيرا لا رجعة فيه. ولن نستعيده... ويجب أن نتطلع إلى المستقبل".

كما حذّرت من أن النظام التجاري العالمي يشهد "أسوأ اضطرابات منذ ثمانية عقود".

وبينما لا تزال 72% من التجارة العالمية تتم وفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية، مع نمو التجارة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي كنقطة مضيئة، أشارت نغوزي أوكونجو إيويالا إلى أن نظام التجارة العالمي يواجه حالة من عدم اليقين الشديد بسبب الصراع في الشرق الأوسط وتأثير التعريفات الأمريكية على دول العالم.

وعرضت أوكونجو إيويالا قائمة بالمشاكل التي تواجه منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك شلل هيئة تسوية المنازعات التابعة للمنظمة، وضعف الشفافية في الإبلاغ عن استخدام الإعانات.

أوضحت أوكونجو-إيويالا أن 64 دولة فقط من الدول الأعضاء قدّمت إخطارات الدعم لمنظمة التجارة العالمية لعام 2025، ما يعني أن 102 دولة لم تفعل ذلك.

وأضافت في كلمتها أمام المندوبين: "يؤدي غياب الشفافية إلى انعدام الثقة، وهذا بدوره يُولّد شكوكًا حول وجود ممارسات غير عادلة ومُنافية للمنافسة".

وأشارت أوكونجو-إيويالا إلى أن هذا الأمر يُساهم في "حلقة مفرغة" من انعدام الثقة، الأمر الذي يُعيق الدول الأعضاء عن الموافقة على قواعد وإصلاحات جديدة.