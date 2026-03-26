وصعد خام "برنت" 3.4 بالمئة إلى 105.73 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام "غرب تكساس" الوسيط الأميركي 3.4 بالمئة إلى 94.36 دولار.

وجاء هذا الارتفاع بعد تراجع تجاوز اثنين بالمئة في جلسة الأربعاء، في ظل تقلبات حادة تحكمها التطورات الميدانية والتصريحات السياسية.

وأكد وزير الخارجية الإيراني، "عباس عراقجي"، أن بلاده تدرس المقترح الأميركي لوقف الحرب، لكنها لا تعتزم الدخول في مفاوضات مباشرة، فيما حذرت واشنطن من تصعيد أكبر في حال رفض طهران.

وفي هذا السياق، أفادت تقارير بأن الولايات المتحدة تستعد لإرسال قوات إضافية إلى الخليج، في خطوة تعزز المخاوف من توسع العمليات العسكرية.

كما أدى الصراع إلى توقف شبه كامل لحركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز عالمياً، في ما وصفته وكالة الطاقة الدولية بأنه أكبر اضطراب في تاريخ الإمدادات.

وزادت المخاوف مع تعطل نحو 40 بالمئة من طاقة تصدير النفط الروسية عقب هجمات أوكرانية، إلى جانب حادثة استهداف ناقلة نفط قرب مضيق البوسفور.

وفي العراق، تراجع الإنتاج وارتفعت مستويات التخزين إلى مستويات حرجة، ما يضيف ضغوطاً إضافية على السوق.

وفي المقابل، ارتفعت مخزونات النفط الأميركية 6.9 مليون برميل إلى 456.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2024، متجاوزة توقعات السوق.