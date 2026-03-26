وبموجب التشريع، سيسمح لمحطات الوقود برفع الأسعار مرة واحدة فقط يوميا عند الساعة 1200 بالتوقيت المحلي (1100 بتوقيت غرينتش)، في حين يمكنها خفض الأسعار في أي وقت. وربما تقابل المخالفات بغرامات تصل إلى 100 ألف يورو، أي ما يعادل 108 آلاف دولار.

ويشدد مشروع القانون أيضا قواعد مكافحة الاحتكار في محاولة لزيادة الشفافية في تسعير الوقود. وتجري بالفعل مناقشة خطوات إضافية داخل الائتلاف الحاكم بزعامة المستشار فريدريش ميرتس، الذي يضم المحافظين والحزب الديمقراطي الاجتماعي.

وأصبحت أسعار الوقود التي تتجاوز اثنين يورو للتر الواحد أكثر شيوعا في ألمانيا منذ أواخر فبراير، عقب الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران والاعتداءات الإيرانية السافرة على دول الخليج. ويتوقع اقتصاديون الآن أن يقترب معدل التضخم في ألمانيا هذا العام من ثلاثة بالمئة بدلا من اثنين بالمئة التي كانت متوقعة سابقا.

وكانت الحكومة الألمانية وافقت على الحزمة التشريعية في منتصف مارس، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بحلول أوائل أبريل بعد إقرارها في البرلمان. وستخضع هذه الإجراءات للمراجعة بعد عام واحد.