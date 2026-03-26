يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه الأسواق العالمية موجة جديدة من الضغوط، مدفوعة بحالة عدم اليقين التي تهيمن على المشهد الجيوسياسي، حيث تنعكس المخاوف من إطالة أمد النزاع على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد وتدفقات رؤوس الأموال.

ترجّح التقديرات أن يستمر هذا التوتر في تغذية تقلبات الأسواق، في وقت يراقب فيه المستثمرون عن كثب أي إشارات دبلوماسية قد تمهد لخفض التصعيد، وسط إدراك متزايد بأن نهاية القتال في الشرق الأوسط لا تبدو وشيكة.

في هذا السياق، يشير تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" إلى تلاشي الآمال مجدداً في التوصل إلى حل سريع للحرب في الشرق الأوسط.

ويضيف التقرير: "تراجعت وتيرة الانتعاش التي شهدها السوق يوم الاثنين، ليحل محلها تذبذب في التداولات العالمية، إذ يحاول المستثمرون فهم الرسائل المتضاربة الصادرة من واشنطن وطهران بشأن محادثات السلام".

فاجأ الرئيس ترامب الأسواق يوم الاثنين عندما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي أن الولايات المتحدة وإيران قد بدأتا "محادثات مثمرة" بشأن "حل كامل وشامل".

ارتفعت أسعار الأسهم والسندات، بينما انخفضت أسعار النفط بشكل حاد فور إعلان ترامب.

لكنّ الكثير من هذا الأمل قد تبدّد بعد أن نفى المسؤولون الإيرانيون وجود أي محادثات جارية.

وذكرت صحيفة التايمز أن المسؤولين الأميركيين وصفوا المناقشات بأنها في مراحلها الأولى وغير جوهرية.

تشاؤم

يقول المدير التنفيذي لشركة V I Markets، الدكتور أحمد معطي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

المستثمرون لا يسعّرون في الوقت الحالي سيناريو التوصل إلى سلام سريع.

تميل التقديرات إلى احتمالية فشل المفاوضات.

أحد أبرز أسباب هذا التشاؤم يعود إلى عدم وضوح بنود المقترحات الأميركية حتى الآن، خاصة مع الحديث عن رفع سقف المطالب إلى نحو 15 بنداً، مقارنة بستة بنود فقط قبل اندلاع الحرب، وهو ما يدفع إيران إلى رفض هذه الشروط.

استمرار إيران في إطلاق الصواريخ بشكل يومي يعزز قناعة الأسواق بأن طهران تمتلك القدرة على إطالة أمد الصراع، وليست في موقف مشابه لتجارب أخرى انتهت سريعاً، ما يزيد من حالة الحذر لدى المستثمرين.

ويشير إلى أن تحركات الأسواق تعكس هذا القلق، إذ لا يزال خام برنت مستقراً بين مستويات 95 و103 دولارات للبرميل دون أن يتراجع إلى ما دون 80 دولاراً، وهو ما كان سيُعد مؤشراً على تحسن فرص التهدئة. كما لفت إلى أن الذهب لا يزال عند مستويات مرتفعة دون تحركات حادة، في حين لم تسجل عوائد السندات أو الأسواق المالية تحركات قوية تعكس حالة تفاؤل.

ويلفت إلى أن مؤشر الدولار يشهد تراجعاً طفيفاً فقط، ما يعكس استمرار حالة الترقب، مشدداً على أن الأسواق لا تزال في مرحلة حذر ولم تدخل بعد في موجة تفاؤل حقيقية، والتي قد تظهر فقط في حال حدوث تقدم ملموس نحو اتفاق.

وينقل تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية عن كبير استراتيجيي السوق في شركة بانوكبيرن كابيتال ماركتس في نيويورك، مارك تشاندلر، قوله:

"أعتقد بأن الكثيرين أدركوا ما يقوله المسؤولون الأميركيون والإيرانيون بأنه جزء من العمليات النفسية المرتبطة بالحرب".

"السوق أقل تفاؤلاً مما كانت عليه بالأمس، وبشكل عام، نحن نحافظ على استقرارنا ضمن نطاقات الأمس".

ويوضح التقرير أن التعليقات المتناقضة إضافة إلى موجة جديدة من القتال أدت إلى اضطراب الأسواق، حيث يدرك المستثمرون أن الحرب قد أوقفت فعلياً شحنات ما يقرب من خُمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم عبر مضيق هرمز.

وكانت تقارير إعلامية إيرانية قد نقلت عن مسؤولين إيرانيين قائمة بخمسة شروط رئيسية من أجل إنهاء الحرب، وذلك بعد ما تم تداوله بشأن قائمة الشروط الأميركية المكونة من 15 بنداً، وبما يعكس تمسك كل طرف بموقفه ويضفي حالة من عدم اليقين بشأن مصير الحرب.

تنازلات واقعية

يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

الحديث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران يظل مرتبطاً بقدرة الأطراف على تقديم تنازلات واقعية.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يطرح نفسه دائماً كصانع صفقات، ويكرر ذلك في خطاباته، وهو ما يعكس خلفيته كرجل أعمال قادر على إبرام الاتفاقيات.

النقاط المطروحة حالياً، والتي يُشار إليها بنحو 15 بنداً، تثير شكوكاً حول مدى قبول إيران ببعضها، خاصة في الملفات الحساسة.

التوصل إلى حل مشترك يتطلب تنازلات متبادلة، في ظل صعوبة استمرار الحرب لفترة طويلة.

ويوضح أن ملف البرنامج النووي الإيراني قد يشهد مرونة نسبية، مستشهداً بتجارب تفاوضية سابقة قبلت خلالها طهران ببعض القيود المؤقتة، إلا أنه يؤكد أن قضايا مثل برنامج الصواريخ الباليستية والنفوذ الإقليمي، بما يشمل حلفاء إيران في المنطقة، تُعد من صميم الأمن القومي الإيراني، ومن غير المرجح تقديم تنازلات كبيرة بشأنها.

كما ينبه يرق أن تطورات الأيام المقبلة ستكشف ما إذا كانت التحركات الحالية تمثل مناورة سياسية أم مساراً جدياً نحو اتفاق، لافتاً إلى أن التجارب السابقة، مثل مفاوضات جنيف، أظهرت إمكانية الوصول إلى تفاهمات، لكنها لم تمنع لاحقاً من عودة التصعيد.

وعلى صعيد الأسواق، يوضح أن استمرار الحرب يفرض ضغوطاً واضحة على المستثمرين ويزيد من حالة عدم اليقين، بينما يسهم إنهاؤها سريعاً في تقليل المخاوف المرتبطة بالتضخم، ودعم نشاط الأعمال والشركات والاقتصادات بشكل عام، مشدداً على أن كل يوم تأخير يفاقم الضغوط الاقتصادية.

ويضيف: انتهاء الحرب في وقت قريب قد يؤدي إلى عودة الإنتاج النفطي إلى مستوياته الطبيعية خلال فترة وجيزة، ما يخفف من الضغوط التضخمية على المدى القصير والمتوسط، في حين أن استمرارها سيعمّق هذه الضغوط على المدى الطويل.

ويختتم حديثه قائلاً: "البنوك المركزية ستكون من أبرز المستفيدين من انتهاء النزاع، إذ سيمنحها ذلك مساحة أكبر لتحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم"، معتبراً أن هذه الأزمة قد تقود، كما حدث خلال جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، إلى إعادة هيكلة سلاسل التوريد والتجارة العالمية بشكل جديد.

تداعيات مستمرة

ويحذر الرئيس التنفيذي السابق ورئيس مجلس إدارة غولدمان ساكس، لويد بلانكفين، من أن الأضرار الناجمة عن حرب إيران "ستستمر حتى لو تم التوصل إلى حل غداً"- وحث المستثمرين على إعطاء الأولوية للتخطيط للطوارئ وسط هذه الاضطرابات.

وأشار بلانكفين إلى أن بعض أجزاء السوق قد تكون متساهلة للغاية في نهجها تجاه الصراع، مضيفًا أن التداول على أساس أن "كل شيء سيتم حله" أمر خطير بنفس القدر كما هو الحال عند القول بأنه "لن يتم حله أبداً"، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن بي سي".

وقال متحدثاً عن حرب الشرق الأوسط: "يعلم الناس أنه حتى لو توقفت الحرب غداً، فإن هناك الكثير من الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لدرجة أن الضغط سيستمر لفترة أطول على أي حال، حتى لو تم التوصل إلى حل غداً، وليس هناك سبب للاعتقاد بوجود حل غداً".