وتستثمر الشركة العملاقة في مجال الاستحواذات في شركة Advanced Digital Gaming Technology، وهي مشروع يهدف إلى تطوير بنية تحتية للمدفوعات والامتثال للأسواق الرقمية المنظمة عالميًا، وفقًا لبيان صدر الخميس.

وبحسب ما نقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن مصادر، فقد جرى تقييم الشركة بنحو مليار دولار.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من تصريحات رئيس الشركة ومدير العمليات جون غراي، الذي أشار إلى اقتراب "نقطة تحول" في نشاط إبرام الصفقات في الشرق الأوسط. ورغم أن النزاع اللاحق أثار تساؤلات جديدة حول هذا المسار، فإن أحدث استثمار للشركة يشير إلى استمرار الزخم والثقة في الاقتصاد الإماراتي.

وفي تقرير منفصل لبلومبرغ، شددت كبرى صناديق التحوط العالمية على تأكيد ثقتها بدور الإمارات كمركز مالي إقليمي.

وخلال السنوات الأخيرة، وسّعت شركات الملكية الخاصة، بما في ذلك KKR ومجموعة كارلايل Carlyle Group وبين كابيتال Bain Capital، حضورها في منطقة الخليج، من خلال افتتاح مكاتب جديدة والسعي للاستفادة من فرص الخصخصة والقطاعات سريعة النمو مثل التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية. ولم تعد هذه الشركات تنظر إلى المنطقة كمصدر تمويل فقط، بل تسعى إلى بناء شركات فيها.

وأكد غراي أن "هناك فرصة كبيرة لتوظيف رؤوس أموال على نطاق واسع في الإمارات لبناء شركات قادرة على النمو محليًا ودوليًا، رغم التحديات قصيرة الأجل"، مشيرًا إلى أن قوة الدولة في قطاعات السفر والترفيه والتكنولوجيا تجعلها سوقًا جذابة على المدى الطويل.

وكانت الإمارات قد تأثرت باعتداءات سافرة من طهران منذ اندلاع الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، حيث تعرضت منشآت مدنية وبنى تحتية للطاقة ومطارات ومبانٍ سكنية وتجارية لأضرار ناجمة عن مقذوفات وشظايا.

ومع ذلك، لا تزال دولة الإمارات تعمل وتنتج بجدارة وفعالية عالية، إذ تواصل الشركات نشاطها، رغم انتقال بعض المكاتب إلى العمل عن بُعد، كما يواصل المستثمرون الإقليميون إبرام صفقات عالمية.

ويأتي استثمار بلاكستون في وقت يبدأ فيه قطاع الألعاب المنظمة في التبلور داخل الإمارات، ما يعزز الطلب على بنية المدفوعات والامتثال.

فقد أنشأت دولة الإمارات جهة تنظيمية اتحادية للألعاب في عام 2023، وبعد عام منحت شركة Wynn Resorts Ltd. أول ترخيص لمشغل ألعاب تجارية في الدولة.

وتعمل الشركة، التي تتخذ من لاس فيغاس مقرًا لها، على تطوير منتجع متكامل بقيمة 3.9 مليار دولار في رأس الخيمة. وفي أواخر عام 2025، منحت الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية أول ترخيص لموقع إلكتروني للألعاب والمراهنات الرياضية.

وفي هذا السياق، تأسست شركة ADGT عبر شراكة بين بلاكستون، وشركة رايا القابضة للاستثمار Raya Holding، وشركتي مدفوعات الألعاب NRT Technology وSightline Payments.

وتُعد حاليًا المنصة الوحيدة المرخصة في الإمارات القادرة على التعاقد مباشرة مع كل من المنشآت الأرضية والمنصات الإلكترونية، ما يتيح تجربة موحدة للمستهلكين والمشغلين.