وأشار البنك إلى أن هذه الأزمة تمثل أكبر صدمة جيوسياسية منذ حرب الخليج عام 1990، مع تعقّد المشهد بفعل الغموض حول مدة الاضطرابات.

وتقدّر وكالة الطاقة الدولية الطلب العالمي على النفط هذا العام بين 104 و105 ملايين برميل يومياً، ما يعكس حجم الفجوة المحتملة في حال تعطل الإمدادات.

وفي السيناريو الأساسي، توقع البنك عودة العبور الطبيعي عبر مضيق هرمز مطلع الشهر المقبل، مع متوسط سعر لخام "برنت" عند نحو 85 دولاراً للبرميل خلال العام الجاري.

لكن في حال استمرار الاضطرابات حتى نهاية أبريل 2026، قد تعاد تسعير عقود "برنت" إلى 100 دولار للبرميل، مع احتمال ارتفاعها إلى 110 دولارات إذا امتد التعطل حتى نهاية مايو.

وأشار "باركليز" إلى أن مرونة الإمدادات العالمية أصبحت أضعف مقارنة بصدمات سابقة، مع تراجع الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى تحالف "أوبك+" وتباطؤ نمو الإنتاج في الدول غير الأعضاء، خصوصاً الولايات المتحدة.