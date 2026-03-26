وذكرت الإدارة أن مخزون النفط الخام ارتفع خلال الأسبوع المنتهي في 20 مارس الحالي بواقع 6.9 مليون برميل، بعد ارتفاعه في الأسبوع السابق بمقدار 6.2 مليون برميل، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المخزون بمقدار 500 ألف برميل.

وفي ظل هذا الارتفاع أصبح إجمالي المخزون الأميركي من النفط الخام 456.2 مليون برميل أي أعلى بنسبة 0.1 بالمئة تقريبا، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

وذكرت الإدارة أن مخزون المكررات النفطية، التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار) ارتفع بواقع 3 ملايين برميل ليظل أقل بنسبة 0.4 بالمئة تقريبا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

في المقابل تراجع مخزون البنزين بواقع 2.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، لكنه مازال أعلى بنسبة 3 بالمئة تقريبا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.