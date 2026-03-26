تفرض التطورات الجيوسياسية واقعاً جديداً تتراجع فيه القدرة على التنبؤ بحركة الأسواق، بينما تتصاعد الضغوط التضخمية وتختل العلاقات التقليدية بين الأصول، ما يضع أدوات التحوط الكلاسيكية أمام اختبار غير مسبوق.

تدفع هذه البيئة المعقدة المستثمرين إلى تبني مقاربات أكثر مرونة وتنوعاً، تركز على حماية رأس المال قبل تعظيم العوائد، عبر توزيع المخاطر جغرافياً وقطاعياً واللجوء إلى الملاذات الآمنة والسيولة كخط دفاع أول في مواجهة الصدمات.

أولويات المستثمر

في مقال له بصحيفة "فايننشال تايمز"، يقول كبير استراتيجيي الأسهم العالمية السابق في Citigroup، روبرت باكلاند، إن الحرب في الشرق الأوسط أعادت تشكيل مشهد الأسواق المالية العالمية، دافعة المستثمرين إلى البحث عن أدوات تحوط فعّالة في ظل تقلبات حادة وعدم يقين متصاعد بشأن اتجاهات الأصول.

يؤكد باكلاند أن استراتيجيات التحوط لا يمكن تعميمها، إذ تعتمد بالدرجة الأولى على طبيعة التزامات المستثمر وأهدافه الزمنية، موضحاً أن احتياجات المستثمر الفردي تختلف جذرياً عن الصناديق التقاعدية أو الصناديق السيادية، كما أن قدرة تحمل المخاطر لا تحددها النماذج النظرية بقدر ما تفرضها القيود العملية، سواء كانت التزامات مالية دورية أو ضغوط مؤسسية.

ويضيف أن فعالية التحوط ترتبط أيضاً بتركيبة المحافظ الاستثمارية ونقاط الانكشاف فيها، لافتاً إلى أن التنوع بين الأسهم أو السندات أو الأصول الخاصة لا يضمن الحماية دائماً، خاصة في ظل الصدمات التضخمية الحالية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة، والتي ضغطت بشكل متزامن على الأسهم والسندات، على عكس الأزمات الانكماشية السابقة التي كانت فيها السندات ملاذاً آمناً.

ويشير إلى أن العلاقات بين الأصول، التي يعتمد عليها المستثمرون في بناء استراتيجيات التحوط، أصبحت أكثر هشاشة، حيث تميل الأصول التي تبدو غير مترابطة في الأوقات المستقرة إلى التحرك في الاتجاه ذاته خلال الأزمات، مدفوعة بعوامل السيولة وخروج رؤوس الأموال، وهو ما انعكس على أداء الذهب والأسواق العالمية خارج الولايات المتحدة التي فشلت بدورها في توفير الحماية المتوقعة.

كما يشكك باكلاند في جدوى اعتبار الأصول الخاصة أداة تحوط حقيقية، موضحاً أنها تتأثر بالدورات الاقتصادية مثل نظيراتها في الأسواق العامة، وأن ما يبدو استقراراً في أدائها يعود في الأساس إلى غياب التسعير اللحظي، وليس إلى انخفاض المخاطر الفعلية.

وفي ما يتعلق بأدوات التحوط المباشرة، يلفت إلى أن كلفتها الحالية مرتفعة، خصوصاً عقود الخيارات، ما يجعل توقيت الدخول عاملاً حاسماً، مشيراً إلى أن اختياره السابق الاستثمار في أسهم وصناديق النفط جاء بدافع التسعير الجذاب مقارنة بالذهب الذي كان قد سجل بالفعل ارتفاعات كبيرة.

ويخلص باكلاند إلى أن الخطوة الأولى في إدارة المخاطر تبدأ من "تحوط المستثمر لنفسه"، عبر تجنب التركيز المفرط في أصول عالية المخاطر أو مرتبطة بجهة العمل، والابتعاد عن محاولات توقيت السوق، داعياً إلى تبني استراتيجيات بسيطة مثل مزيج 60/40 بين الأسهم والسندات، أو إضافة أسهم الطاقة في حال استمرار الضغوط التضخمية، مع التحذير في الوقت ذاته من أن اللجوء الكامل إلى النقد يوفر أماناً مؤقتاً، لكنه يظل عرضة لتآكل القيمة بفعل التضخم على المدى الطويل.

صعوبة التنبؤ

يقول كبير محللي الأسواق المالية في شركة FXPro، ميشال صليبي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

الأسواق العالمية في أوقات التوترات الجيوسياسية والحروب تصبح خاضعة بشكل أساسي لعوامل إدارة المخاطر والتحوط، مع تراجع القدرة على التنبؤ بحركة الأسعار.

الأسواق تتحرك بوتيرة سريعة وغير متوقعة نتيجة تدفق الأخبار والتطورات الميدانية، ما يؤدي إلى ارتفاع حاد في مستويات التقلب، كما حدث مع القفزات القوية في أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة.

هذه التطورات تسهم في زيادة الضغوط التضخمية وتعميق حالة عدم اليقين، وهو ما قد يدفع البنوك المركزية إلى إجراء تحولات مفاجئة في سياساتها النقدية، بالتوازي مع انتقال السيولة نحو الأصول الآمنة.

ويشير إلى أن تبني استراتيجيات تحوط فعالة بات أمراً ضرورياً، لافتاً إلى أن "التنويع الذكي لا يقتصر على توزيع الأصول، بل يشمل أيضاً توزيع مصادر المخاطر"، من خلال الاستثمار في قطاعات دفاعية مثل الطاقة والسلع، إلى جانب السندات الحكومية والمعادن والاحتفاظ بنسبة من السيولة النقدية.

ويؤكد أن الفكرة الأساسية تكمن في عدم تعريض كامل المحفظة الاستثمارية لنفس نوع الصدمات، مشيراً إلى أن الذهب، رغم تراجعه مؤخراً تحت ضغط ارتفاع النفط، لا يزال من الأصول التي قد تستفيد على المدى المتوسط، إلى جانب الدولار الأميركي والين الياباني، خاصة في بيئة "العزوف عن المخاطر".

ويلفت صليبي إلى أهمية استخدام الأدوات المالية المتقدمة، مثل المشتقات وخيارات العقود، للتحوط من تقلبات النفط والعملات، خصوصاً للمستثمرين ذوي الخبرة، مع ضرورة تقليل الانكشاف على الأصول عالية المخاطر مثل قطاع التكنولوجيا والأسواق الناشئة، وزيادة الوزن النسبي للاستثمارات المرتبطة بالطاقة والدفاع والسلع.

ويشدد على أهمية إدارة السيولة والحد من استخدام الرافعة المالية، قائلاً إن "الاحتفاظ بنسبة نقدية أعلى من المعتاد وتجنب فتح مراكز جديدة خلال فترات الأخبار الساخنة يعدان من العوامل الحيوية للبقاء في السوق".

وفي ختام حديثه، يؤكد صليبي أن التحوط الجغرافي يظل أداة أساسية لتقليل المخاطر، من خلال توزيع الاستثمارات بعيداً عن مناطق التوتر، مشدداً على أن "التحوط في أوقات الحروب لا يهدف فقط إلى تحقيق العوائد، بل بالدرجة الأولى إلى حماية رأس المال، عبر التنويع واللجوء إلى الملاذات الآمنة وتقليل المخاطر بدلاً من ملاحقة الأرباح".

وبحسب تقرير لـ "مورغان ستانلي"، فإنه:

لطالما شهدت الأسواق تقلبات ملحوظة خلال فترات الحرب.

قد تبقى أسعار النفط مرتفعة إذا استمرت الضغوط على إيران.

من منظور طويل الأجل، ينبغي على المستثمرين أن يتذكروا أن المخاطر الجيوسياسية باتت جزءاً لا يتجزأ من المشهد، وليست مجرد أحداث عابرة.

قد يحتاج المستثمرون إلى مراعاة عالمٍ تُحرك فيه التكتلات الإقليمية والمنافسة الاستراتيجية الأسواق، وعلاوات المخاطر، وتوزيع الأصول.

ويضيف: في عام 2026، ينبغي النظر في زيادة الاهتمام بمواضيع مثل الدفاع والأمن والفضاء والمرونة الصناعية، حيث يمكن للإنفاق الحكومي أن يحفز الطلب على مدى سنوات عديدة.

صدمة عنيفة

من جانبه، يقول خبير أسواق المال، محمد سعيد، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

الأسواق المالية تشهد حالة من الصدمة العنيفة مع تصاعد الصراع في إيران واستهداف منشآت عسكرية ونفطية حيوية، وهو ما أصاب شريان الطاقة العالمي في مقتل، خاصة مع التهديدات التي تطال مضيق هرمز الذي يمر عبره جزء كبير من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا.

انعكس هذا التصعيد بشكل مباشر على الأسواق، حيث قفزت أسعار خام برنت إلى مستويات قياسية، مدفوعة باضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين بشكل لافت.

حالة القلق دفعت رؤوس الأموال إلى التخارج من الأصول عالية المخاطر والاتجاه نحو أدوات أكثر أمانًا، في ظل عودة الضغوط التضخمية بقوة نتيجة أزمة الطاقة.

إلا أن اللافت في هذه المرحلة هو تراجع كفاءة أدوات التحوط التقليدية، حيث تشهد الأسواق حالة من تفكك الارتباطات بين الأصول، وهو ما انعكس في أداء الذهب الذي تعرض لضغوط بيعية في بداية الأزمة، متأثرًا بقوة الدولار وتوقعات استمرار الفائدة المرتفعة، إلى جانب تراجع جاذبية السندات طويلة الأجل بسبب تآكل عوائدها.

ويوضح أن إدارة المخاطر في هذه البيئة المعقدة تتطلب تبني استراتيجية تحوط متعددة الأدوات، تبدأ بالتحوط المباشر من صدمة الطاقة عبر الاستثمار في عقود النفط وصناديق الطاقة، إلى جانب التوجه نحو أسهم شركات النفط الكبرى خارج مناطق التوتر. كما يشير إلى تنامي الفرص في قطاع الطاقة المتجددة، باعتباره خيارًا استراتيجيًا طويل الأجل لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

وفيما يتعلق بالأسهم، يؤكد أن الخروج الكامل من السوق ليس الخيار الأمثل، بل يُفضل إعادة هيكلة المحافظ والتركيز على القطاعات الدفاعية مثل الرعاية الصحية والمرافق العامة والسلع الاستهلاكية الأساسية، بالإضافة إلى شركات الدفاع والتكنولوجيا العسكرية المستفيدة من تصاعد الإنفاق العسكري، مع تقليل التعرض للقطاعات الأكثر تأثرًا بارتفاع أسعار الطاقة مثل الطيران والسياحة، وكذلك الأسواق الناشئة.

ويشير إلى أن السيولة أصبحت أداة تحوط رئيسية في هذه المرحلة، حيث توفر مرونة عالية للمستثمرين وتحد من الخسائر، إلى جانب أهمية السندات الحكومية قصيرة الأجل كخيار أكثر أمانًا نسبيًا، في حين يواصل الدولار الأمريكي تعزيز مكانته كملاذ قوي في أوقات الأزمات.

ويختتم حديثه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب مرونة عالية في إدارة المحافظ الاستثمارية، مع تنويع الأصول جغرافيًا وقطاعيًا، واستخدام الأدوات المالية بحذر لمواجهة التقلبات، مشددًا على أن الأزمات الجيوسياسية، رغم حدتها، غالبًا ما تخلق فرصًا استثمارية واعدة على المدى المتوسط والطويل للمستثمرين القادرين على إدارة المخاطر بكفاءة.