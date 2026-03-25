وستقوم بريمارك، المملوكة لشركة أسوشيتد بريتيش فودز المدرجة في بورصة لندن وشريكها في الامتياز مجموعة الشايع، بافتتاح المتجر في دبي مول.

وتعتزم بريمارك والشايع افتتاح متجرين آخرين في دبي، في سيتي سنتر مردف في أبريل وفي مول الإمارات في مايو.

وتخطط بريمارك ومجموعة الشايع لافتتاح متاجر في البحرين وقطر بحلول نهاية العام.

ودخلت بريمارك منطقة الشرق الأوسط بمتجر افتتحته في الكويت في أكتوبر 2025.

وبنهاية يناير، كانت بريمارك تدير حوالي 475 متجرا في 18 دولة في أوروبا والشرق الأوسط وبريطانيا والولايات المتحدة.