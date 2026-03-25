وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن يانغ جي ووك نائب وزير التجارة والصناعة وأمن الموارد، قال في مؤتمر صحفي يومي بشأن إمدادات الموارد في ظل أزمة الشرق الأوسط" لقد قمنا بالفعل باستثناء شحنات الغاز الطبيعي المسال من قطر من حسابتنا لإمدادات الغاز هذا العام"، مؤكدا أن سول لديها إمدادات كافية من الغاز الطبيعي المسال يكفيها لهذا العام، حتى بعد استثناء الشحنات من قطر.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تأمين إمدادات الغاز من خلال طرق بديلة.

وأشار يانغ إلى أنه على الرغم من الإمدادات الكافية، فإن أسعار الغاز الطبيعي المسال قد ترتفع، مما سيمثل ضغطا على أسعار الكهرباء داخليا.