وأوضح أن الحرب تسببت في أزمة عالمية لأمن الطاقة، إلا أن تركيا اتخذت خطوات استباقية لتنويع مصادرها، في ظل كونها من كبار مستوردي الطاقة وتشترك بحدود مع إيران.

وأشار إلى أن كل زيادة بدولار واحد في سعر برميل النفط تكلّف تركيا نحو 400 مليون دولار.

وفي ما يتعلق بالغاز الطبيعي، أكد استمرار تدفق الإمدادات من إيران حتى الآن، مع الإشارة إلى أن انقطاعها يبقى احتمالاً قائماً، ما دفع أنقرة إلى اتخاذ إجراءات لتأمين بدائل.

وكشف عن خطط لتوقيع اتفاقية قريبة مع شركة "توتال إنرجيز" في قطاعي النفط والغاز، ضمن استراتيجية تنويع الإمدادات.

كما أشار إلى أن مؤسسة البترول التركية وقعت اتفاقيات أولية هذا العام مع شركتي "إكسون" و"شيفرون" لتعزيز الإنتاج محلياً ودولياً.

وأضاف أن ربط تدفقات النفط من سوريا بخط الأنابيب بين العراق وتركيا مطروح على جدول الأعمال، وقد تم طرحه مع الجانب السوري.