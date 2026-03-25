وأوضح فينك، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية، أن استمرار المخاطر الجيوسياسية في الخليج قد يُبقي أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار لسنوات، مع اقترابها من 150 دولاراً، وهو ما ستكون له تداعيات اقتصادية حادة.

وأضاف أن وصول الأسعار إلى هذا المستوى سيقود بشكل مباشر إلى ركود عالمي.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تشهد فيه أسعار النفط تقلبات حادة، إذ تراجعت بنحو أربعة بالمئة اليوم الأربعاء، بعد تقارير عن مقترح أميركي من 15 بنداً لإنهاء الحرب مع إيران، ما عزز احتمالات وقف إطلاق النار.

ورغم هذا التراجع، لا تزال الأسواق تحت ضغط اضطرابات الإمدادات، مع توقف شبه كامل لشحنات النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 بالمئة من إمدادات الطاقة العالمية.

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد وصفت هذا التعطل بأنه الأكبر في تاريخ إمدادات النفط.