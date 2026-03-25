تعكس عمليات البيع المتواصلة نمطاً متكرراً خلال فترات ضغوط السوق، حيث يسارع المستثمرون إلى جني الأرباح وتسييل مراكزهم لتغطية خسائر في أصول أخرى، بالتوازي مع صعود الدولار وارتفاع عوائد السندات الأميركية.

تثير المفارقة الراهنة قراءة مختلفة لدور المعدن الأصفر، إذ بات يُعامل مؤقتاً كأصل عالي المخاطر أكثر منه ملاذاً آمناً.

ومع ذلك، لا تزال العوامل الهيكلية، من طلب البنوك المركزية إلى المخاوف المالية العالمية، توفر أرضية داعمة لنظرة إيجابية على المدى الطويل، رغم تقلبات المدى القصير.

ضغوط السوق

وينقل تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية عن كبير استراتيجيي الاستثمار في ستاندرد تشارترد، راجات بهاتاشاريا، قوله:

"على الرغم من أن الذهب ارتفع في بداية الحرب بسبب الطلب عليه كملاذ آمن إلا أن الأسعار تراجعت بعد ذلك".

"نرى هذا النمط يتكرر غالباً خلال فترات ضغوط السوق المتزايدة، حيث يقوم المستثمرون بجني الأرباح حيثما أمكنهم ذلك".

"قوة الدولار الأخيرة أثرت أيضاً على الطلب على الذهب".

يأتي ذلك في وقت يقوم فيه المشاركون في السوق بإعادة تقييم التوقعات المتعلقة بالسياسة النقدية الأميركية، حيث أدى التضخم المستمر إلى تقليل احتمالية قيام الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة بشكل حاد، مما أبقى عوائد سندات الخزانة مرتفعة.

وقد أدت العوائد المرتفعة إلى تراجع جاذبية المعادن النفيسة غير المدرة للفائدة.

وأشار بعض المحللين إلى أن عمليات البيع المكثفة كانت تصحيحاً طبيعياً بعد موجة صعود طويلة غذتها حالة عدم اليقين الجيوسياسي والطلب الهيكلي. وقد ارتفع سعر الذهب بأكثر من 64 بالمئة العام الماضي.

ويشير محلل السوق في eToro إلى أن "الارتفاع الأخير للذهب إلى مستويات قياسية لم يكن مدفوعاً بالتضخم بقدر ما كان مدفوعاً بفقدان أوسع للثقة: العجز المالي، والتفتت الجيوسياسي، وتنويع البنوك المركزية بهدوء بعيداً عن احتياطيات الدولار"، وفق ما نقلته الشبكة الأميركية.

وبينما يتجه المستثمرون نحو التشاؤم بشأن الذهب، يحافظ مراقبو الصناعة بشكل عام على نظرة بناءة طويلة الأجل، بحجة أن العوامل الهيكلية مثل المخاطر الجيوسياسية والمخاوف المالية والطلب المستمر من البنوك المركزية لا تزال تدعم النظرة الإيجابية طويلة الأجل.

تفضيل السيولة

تقول خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

الذهب شهد موجة صعود قوية ومتواصلة خلال العام الماضي وبداية العام الجاري، ما دفعه إلى مستويات قياسية، وهو ما شجّع بعض البنوك المركزية حول العالم على تعزيز السيولة عبر عمليات بيع، الأمر الذي فرض ضغوطاً بيعية واضحة على الأسعار.

تصاعد التوترات الجيوسياسية والمخاوف المرتبطة بالحروب يدفع المستثمرين إلى تفضيل السيولة، باعتبارها الملاذ الأكثر أماناً في أوقات عدم اليقين، وهو ما يؤدي إلى تسييل جزء من الاستثمارات، بما فيها الذهب، والتحول نحو أدوات أكثر مرونة في مواجهة الأزمات.

أي بوادر تهدئة أو تحسن في شهية المخاطرة تدفع السيولة مجدداً نحو أسواق المال، وهو ما يعزز الإقبال على الأصول المدرة للعائد، مثل الأسهم التي تقدم توزيعات نقدية، وكذلك السندات وأذون الخزانة وشهادات الادخار، على حساب الذهب الذي لا يدر عائداً.

كما تلفت إلى أن بيئة التضخم المرتفع ترفع من احتمالات تشديد السياسة النقدية وزيادة أسعار الفائدة، وهو ما يعزز جاذبية الأدوات ذات العائد الثابت، ويضغط في المقابل على الذهب.

وتؤكد أن تحركات أسعار النفط واتجاه بعض المستثمرين إلى المضاربة في العقود الآجلة للطاقة، إلى جانب التداول في سوق العملات في ظل قوة الدولار، تمثل عوامل إضافية أسهمت في سحب السيولة من الذهب، خاصة في ظل العلاقة العكسية التقليدية بين قوة الدولار وأسعار المعدن الأصفر.

وتختتم رمسيس حديثها بالتأكيد على أن خريطة الاستثمارات العالمية تشهد حالياً إعادة تموضع مستمرة، تتغير وفقاً لتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية، ما ينعكس بشكل مباشر على أداء الذهب وبقية الأصول.

مفاجأة الذهب

ويشير تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" إلى أن:

سعر الذهب شهد عاماً جيداً في عام 2024 وعاماً رائعاً في عام 2025، قبل أن يرتفع بشكل حاد في بداية عام 2026.

منذ اندلاع الحرب، لم يرتفع سعر الذهب، كما هو متوقع من الأصول الآمنة، بل انخفض، تماماً مثل الأصول عالية المخاطر، ولكن بشكل أكبر.

حجم هذا الانخفاض - حيث تراجع السعر بنسبة 15 بالمئة منذ اندلاع الحرب - يُعد مفاجأة للكثيرين.

أكدت تحركات بداية الأسبوع هذا التوجه، فقد بدأ اليوم بجو من الخوف والقلق، نتيجة لتهديدات ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع بقصف منشآت الطاقة الإيرانية. وانخفضت أسعار الذهب بالتزامن مع انخفاض أسعار الأسهم. وعندما أعلن ترامب إلغاء القصف بسبب نجاح محادثات السلام، ارتفع سعر الذهب. ثم نفت إيران إجراء المحادثات، فانخفض سعر الذهب قليلاً.

في الوقت الراهن، يُعتبر الذهب أصلاً عالي المخاطر.

ويضيف التقرير: قد يحاول البعض الادعاء بأن ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية وقوة الدولار يفسران ضعف الذهب. لكن كما أشار جيمس ماكنتوش في صحيفة وول ستريت جورنال، هذا التفسير غير كافٍ؛ فقد انهارت تلك الارتباطات القديمة خلال الارتفاع.

وعلى أي حال، فإن تحركات الدولار وأسعار الفائدة الحقيقية ليست كبيرة بما يكفي لتفسير الانخفاض الحاد.

لكن ثمة احتمال تحليلي آخر. فقد أشار جيمس ستيل، المحلل في بنك HSBC، في مذكرة حديثة إلى أن ثمة عنصراً إضافياً قد يُؤثر سلباً على أسعار الذهب، وهو احتمال زيادة عمليات بيع البنوك المركزية (..) وقد تُشجع تداعيات ارتفاع أسعار النفط، لا سيما فيما يتعلق بالضغوط على احتياطيات النقد الأجنبي للدول غير المنتجة للنفط، وزيادة الإنفاق الدفاعي، والمخاطر الجيوسياسية، وإمكانية زيادة الإيرادات من أسعار الذهب المرتفعة، على المزيد من عمليات البيع من قِبل القطاع الرسمي.

دورة السوق

من جانبه، يقول خبير أسواق المال، حسام الغايش، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

استمرار عمليات بيع الذهب خلال فترات الاضطرابات الجيوسياسية، رغم كونه ملاذًا آمنًا تقليديًا، يعكس طبيعة السوق الحديثة التي باتت أكثر تعقيدًا وتشابكًا مما كانت عليه في السابق.

الذهب يحتفظ بمكانته كأداة للتحوط في أوقات الأزمات، إلا أن ما يبدو كـ"موجة بيع" هو في حقيقته جزء من دورة تداول نشطة تتسم بارتفاع وتيرة السيولة، حيث يلجأ المستثمرون إلى تسييل أصولهم المختلفة -بما فيها الذهب- لإعادة توزيع المحافظ الاستثمارية أو لتغطية مراكز مالية في أسواق أخرى.

الضغوط التي تشهدها الأسواق خلال الأزمات تدفع بعض المستثمرين إلى بيع الذهب لجني الأرباح بعد الارتفاعات السريعة، أو لتوفير سيولة نقدية لمواجهة التزامات عاجلة، خاصة في ظل التقلبات الحادة التي تضرب أسواق الأسهم والعملات. وبالتالي، فإن زيادة عمليات البيع لا تعني بالضرورة تراجع الثقة في الذهب، بل تعكس ديناميكية السوق وسلوك المستثمرين في إدارة المخاطر.

ويشير إلى أن صعود الدولار الأميركي وارتفاع أسعار الفائدة في بعض الأحيان، حتى خلال التوترات الجيوسياسية، يشكلان عامل ضغط إضافي على الذهب، ما يدفع بعض المتعاملين إلى تقليص مراكزهم، وهو ما يفسر استمرار عمليات البيع بالتوازي مع الطلب عليه.

ويوضح أن ما يحدث في سوق الذهب خلال الأزمة هو انعكاس طبيعي لحالة عدم اليقين العالمي، حيث يتحول المعدن الأصفر إلى محور رئيسي لحركة السيولة، مشددًا على أن قراءة هذه التحركات تتطلب فهمًا عميقًا لسلوك المستثمرين وتداخل العوامل الاقتصادية والنقدية، وليس الاكتفاء بالنظرة التقليدية التي تربط الذهب فقط بالشراء في أوقات الأزمات.