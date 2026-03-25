وتُعد هذه الخطوة إجراءً أولياً يجري النظر فيه ضمن مساعي البحث عن حل مستقبلي للمصنع، في ظل خطط لإنهاء أنشطته الإنتاجية الحالية.

ومن المتوقع أن يتوقف مصنع أوسنابروك، الذي يوظف نحو 2300 عامل، عن إنتاج طراز تي-روك كابريوليه بحلول عام 2027.

ويشكّل وقف الإنتاج المرتقب تحدياً كبيراً أمام فولكسفاغن، التي يتعين عليها تحديد مستقبل الموقع وضمان استمرار توظيف العاملين فيه.

وفي هذا السياق، تدرس الشركة عدة بدائل، من بينها - بحسب ما أفادت صحيفة فاينانشال تايمز - إمكانية إقامة شراكة مع جهات فاعلة في القطاع الأمني.