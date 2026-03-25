وقال مكتب الإحصاء الوطني إن تضخم سعر المستهلك ظل ثابتا عند مستوى شهر يناير، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية.

وجاء ذلك مطابقا لتوقعات خبراء الاقتصاد.

ورغم ذلك، لا تعكس الصورة المستقرة تأثير الصراع في الشرق الأوسط على تكلفة المعيشة، حيث وقعت أول الهجمات في نهاية فبراير.

وارتفعت أسعار النفط والغاز في الأسابيع الماضية بسبب الصراع وقد تتأثر أسعار سلع أخرى بتعطل الشحن عبر مضيق هرمز.

وقال جرانت فيتزنر، كبير خبراء الاقتصاد بمكتب الإحصاء الوطني: "بعد التباطؤ الذي شهده الشهر الماضي، لم يشهد التضخم السنوي تغيرا في فبراير حيث عوضت تحركات الأسعار بعضها بعضا".