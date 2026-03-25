وارتفع صافي الربح بعد الضريبة العائد لملاك الشركة إلى 1.55 مليار درهم إماراتي، مقارنةً بـ 1.21 مليار درهم إماراتي في العام السابق.

وبلغ إجمالي دخل المجموعة 4.63 مليار درهم في عام 2025، مما يعكس قاعدة إيرادات مستقرة مدعومة بمساهمات من مختلف قطاعات أعمالها المتنوعة، بما في ذلك العقارات والاستثمارات والتصنيع. كما ارتفع دخل الإيجارات إلى 1.19 مليار درهم إماراتي، ليشكل ما يقارب 25.7 بالمئة من إجمالي الدخل، مدعوماً بقاعدة الأصول المدرة للدخل للمجموعة واستقرار مستويات الإشغال.

وارتفع إجمالي أصول دبي للاستثمار إلى 23.28 مليار درهم إماراتي في 31 ديسمبر 2025، مقارنةً بـ 22.10 مليار درهم في نهاية عام 2024. كما بلغت حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة 14.90 مليار درهم إماراتي، مقارنة بـ 14.11 مليار درهم في العام السابق، ما يعكس متانة الوضع المالي للمجموعة وقدرتها على دعم خططها التنموية.

وارتفع ربح السهم إلى 0.36 درهم، مقارنةً بـ 0.28 درهم إماراتي في العام السابق، مما يعكس تحسن العوائد للمساهمين.

وتماشياً مع نهج المجموعة المنضبط في تخصيص رأس المال وتركيزها على خلق قيمة طويلة الأجل، اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بنسبة 25 بالمئة (0.25 درهم للسهم) عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، رهناً بموافقة المساهمين.

تعليقاً على نتائج العام المنصرم، قال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار: "يعكس أداء دبي للاستثمار في عام 2025 قوة محفظة المجموعة المتنوعة والتنفيذ المنضبط عبر مختلف قطاعات أعمالها. وخلال العام، حققت دبي للاستثمار تقدماً ملحوظاً في قطاعات أعمالها الأساسية، بما في ذلك العقارات والاستثمارات والتصنيع، مع مواصلة تعزيز التوسع الإقليمي واستكشاف فرص استثمارية مختارة تتماشى مع استراتيجيتها طويلة الأجل. وتواصل المجموعة إعطاء الأولوية لتوسيع مصنع إنتاج الزجاج المسطح وتنفيذ مشاريعها العقارية الجارية."

الرؤية المستقبلية

تواصل دبي للاستثمار تبني نظرة تفاؤلية حذرة تجاه توقعات عام 2026، مدعومة بمرونة اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة وقدرته على التكيف مع بيئة الاقتصاد الكلي العالمي المتغيرة. وتتمتع المجموعة بمكانة قوية لإدارة ظروف التشغيل الحالية بفضل محفظتها المتنوعة ووضعها المالي المتين ونهجها المنضبط في التنفيذ.

وفي قطاع العقارات، تواصل المجموعة التركيز على تسليم مشاريعها التطويرية الجارية في الوقت المحدد وفقاً لجداول التنفيذ المخطط لها. وتسير أعمال البناء وفقاً للخطة الموضوعة في المشاريع الرئيسية، بما في ذلك شقق "دانه بيي" في جزيرة المرجان في إمارة رأس الخيمة، ومشروع "فيوليت تاور" في قرية جميرا الدائرية، و"أصايل أفينيو" في تلال مردف، إضافة إلى "مشروع الفيستا" في ميدان. وتجري حالياً عمليات التسليم للمكونات المكتملة، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم المخطط لها في هذه المشاريع اعتباراً من النصف الثاني من عام 2026 وتستمر حتى عام 2028، وفقاً للجداول الزمنية المعلنة سابقاً.

وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، تواصل المجموعة تطوير مبادراتها في مجال التطوير متعدد الاستخدامات، من خلال التقدم المطرد في مجمع دبي للاستثمار في أنغولا، مما يعكس نهجها المنضبط في توسيع نطاق نماذج التطوير الناجحة لتشمل الأسواق الدولية المستهدفة.

وبالتوازي مع ذلك، تواصل دبي للاستثمار تعزيز محفظتها الاستثمارية في قطاع الرعاية الصحية، حيث يظل هذا القطاع أولوية استراتيجية، بما يتماشى مع تركيز المجموعة على القطاعات المرنة التي يحركها الطلب والتي توفر نمواً طويل الأجل وعوائد مستقرة.

وفي قطاع التصنيع، تواصل الشركات الصناعية التابعة لمجموعة دبي للاستثمار الاستثمار في التقنيات المتقدمة، وتعزيز القدرات الإنتاجية، وتوسيع الطاقة الإنتاجية عبر خطوط الإنتاج الرئيسية.

وتدعم هذه المبادرات زيادة حجم الإنتاج، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتطوير منتجات ذات قيمة مضافة، إلى جانب تعزيز الوصول إلى الأسواق في دولة الإمارات العربية المتحدة والأسواق الإقليمية والدولية الرئيسية. وتواصل المجموعة تركيزها على تعزيز منصتها التصنيعية باعتبارها مساهماً أساسياً في خلق القيمة على المدى الطويل.