وصممت المنشأة الجديدة لدعم عمليات الطلاء والمعالجة المستخدمة في إصلاح الهياكل والأجزاء المكوّنة من المواد المركبة، بما يتيح تسريع عمليات المعالجة والتجفيف، وتحسين كفاءة عمليات الإصلاح، وتقليص زمن إنجاز الأعمال لصالح العملاء في المنطقة وخارجها.

حضر حفل التدشين، طحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، وزياد الحازمي، الرئيس التنفيذي لشركة لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وقال طحنون سيف، إن افتتاح مركز الطلاء والمعالجة الجديد يمثل محطة مهمة أخرى في مسيرة تعزيز منظومة الطيران في مشروع محمد بن راشد للطيران، مؤكدا الالتزام بمواصلة استقطاب أبرز الشركات العالمية في قطاع الطيران لتطوير قدراتها المتقدمة وتلبية الطلب المتنامي على خدمات الطيران في المنطقة، لافتا إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود المشروع لترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للطيران، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة.

من جانبه، قال زياد الحازمي، إن هذه المنشأة الجديدة تشكل خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات الشركة التشغيلية في المنطقة، ومن خلال إدخال تقنيات متقدمة لطلاء الأجزاء ومعالجتها، تعمل الشركة على رفع كفاءة الأداء وتسريع إنجاز الأعمال لعملائها، لافتا إلى أن توسع الشركة المستمر في مشروع محمد بن راشد للطيران يعكس الشراكة الراسخة مع دبي الجنوب، والالتزام بدعم قطاع الطيران في الشرق الأوسط عبر تقديم خبرات تقنية موثوقة وعالية الجودة.